30.01.2017 11:40:20

Tayfun Talipoğlu, Büyükçekmece'de yol hikayelerini anlattı

Gazeteci, yazar ve televizyon programcısı Tayfun Talipoğlu, Büyükçekmece Belediyesi'nce düzenlenen 'Çevreden Merkeze Yol Hikayeleri' adlı söyleşide Büyükçekmecelilerle bir araya geldi.

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Gazeteci, yazar ve televizyon programcısı Tayfun Talipoğlu, Büyükçekmece Belediyesi'nce düzenlenen 'Çevreden Merkeze Yol Hikayeleri' adlı söyleşide Büyükçekmecelilerle bir araya geldi.Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programda Talipoğlu, salonu dolduran yüzlerce kişiyi bazen güldürdü bazen de düşündürdü. Tayfun Talipoğlu, Anadolu'yu adım adım gezerken başından geçen olayları ve yaşadığı anıları aktarırken, Anadolu insanının saflığını, zekasını, mertliğini, misafirperverliğini anlatarak şiir dinletileri eşliğinde unutulmaz bir söyleşi gerçekleştirdi. Programın sonunda salonu dolduran yüzlerce Büyükçekmecelinin Onuncu Yıl Marşını hep bir ağızdan okumaları coşkuyu daha da arttırdı."Sonsuza kadar sahip çıkacağız"Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Gelibolu Belediye Başkanı Münir Mustafa Özacar da programa katıldı. Başkan Akgün, Talipoğlu'nun, Türkiye'nin nereden nereye geldiğini çok güzel anlattığını vurgulayarak, "Gazeteci ve yazar arkadaşım Tayfun Talipoğlu, ülkenin içinde bulunduğu durumu bizlere çok iyi anlattı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü unutturmaya çalışanlar bunu başaramayacaklar. Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti var. Biz de söz verdik sonsuza kadar Cumhuriyetimize sahip çıkacağız" dedi.