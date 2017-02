13.02.2017 10:42:00

Tay-Sachs hastası minik Azra'ya kritik yaşa girdi

Antalya'da yaşayan Mehmet-Derya Cunduz çifti, milyonda bir görülüp tedavisi bulunmayan Tay-Sachs (enzim eksikliği) hastalığı teşhisi konulan ve doktorların 4 yıl yaşayabileceğini söylediği minik Azra Cunduz'un 5'nci yaş gününü kutladı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Antalya'da yaşayan Mehmet-Derya Cunduz çifti, milyonda bir görülüp tedavisi bulunmayan Tay-Sachs (enzim eksikliği) hastalığı teşhisi konulan ve doktorların 4 yıl yaşayabileceğini söylediği minik Azra Cunduz'un 5'nci yaş gününü kutladı.Mehmet ve Derya Cunduz çifti, Azra'nın 5 yaş gününü sevenleriyle birlikte bir kafede düzenledikleri doğum günü partisiyle kutladı. Azra'ya, sevenleri çeşitli hediyeler verirken, palyaço, maytap, müzik gösterisi yapıldı.Yaklaşık 4 yıl önce uykusundan çığlıkla uyanan ve götürüldüğü hastanede Tay-Sachs (enzim eksikliği) hastalığı teşhisi konulan Derya ve Mehmet Cunduz çiftinin tek çocukları Azra, bugüne kadar oturma, konuşma, duyma, ağızdan beslenme yeteneklerinin yanı sıra görme yetisini de kaybetti. Minik Azra, midesinden beslenirken, tükürükleri hortum yardımıyla ağzından alınıyor ve yatağında ise hareketsiz şekilde yatıyor. Doktorların en fazla 4 ya da 5 yaşına kadar yaşayabileceğini ifade ettiği minik Azra 5 yaşına bastı."Azra için kritik dönem"Azra'nın 5'nci yaş gününü görebildikleri için çok mutlu olduklarını dile getiren anne Derya Cunduz, " Küçük Azra'mız her geçen gün büyüyor. Her anne baba evladının büyümesi için mutlu olurken, biz her iki duyguyu aynı anda yaşıyoruz. Her ne olursa olsun Azra'nın yanımızda olması bizim en büyük mutluluğumuz. Azra için kritik yaşlardan birine daha girdik. Azra 5 yaşına giriyor ama Allah'ım çok büyük. Bizde 4 yıl yaşayabilir denildi ama biz 5'nci yaşımızı gördük. Şuan yanımızda olduğu için Allah'ıma şükürler ediyorum" diye konuştu.