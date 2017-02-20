20.02.2017 17:10:30

Tavuk severler kumarda yakalandı

Eskişehir'de Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Sevenler Derneğine yapılan operasyon sonucunda tombala oynadıkları ileri sürülen 33 şüpheli yakalandı.

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Eskişehir'de Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Sevenler Derneğine yapılan operasyon sonucunda tombala oynadıkları ileri sürülen 33 şüpheli yakalandı.Alınan bilgiye göre, Uluönder Mahallesi Baksan Sanayi Sitesinde Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Sevenler Derneği'nde tombala oynatıldığı ihbarını alan polis ekipleri belirtilen adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon sonucunda 1 adet kamera, 1 adet fan, 1 adet tombala makinası, 3 adet Lcd Tv, 2 adet görüntü kaydı yapan monitör, 3 adet görüntü kayıt cihazı, 4 adet dış çevre güvenlik kamerası ele geçirildi. Diğer yandan tombala oynadıkları ileri sürülen 33 şüpheliye kumar oynamaktan 227'er lira toplamda 7 bin 491 lira idari para cezası kesildi. Kumar oynattığı tespit edilen H.Ş, C.Y. ile E.V. hakkında ise "Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı. Operasyonda yapılan GBT sorgulamalarında ise, 1 kişinin arandığı, 2 yaşı küçük çocuğun bulunduğu tespit edildi.