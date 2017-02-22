22.02.2017 11:50:49

Tavşanlı Gençler Gücü, oryantiring antrenmanlarına başladı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde geçtiğimiz yıl kurulan Tavşanlı Gençler Gücü Kulübü, futbolun yanı sıra farklı branşlarda spor aktiviteleri sürdürüyor.

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde geçtiğimiz yıl kurulan Tavşanlı Gençler Gücü Kulübü, futbolun yanı sıra farklı branşlarda spor aktiviteleri sürdürüyor.Tavşanlı Gençler Gücü Kulübü antrenörü Ali Sarı yönetiminde, hafta sonu Ekmekçi Dede mevkiinde antrenmanlarını gerçekleştiren 21 sporcu, Bursa ili İnegöl ilçesinde 5 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilecek 14 Yaş ve altı 1. Kademe Mavi Grup Bölge yarışmalarına hazırlanıyor.Harita ve pusula yardımı ile hedef bulmaya yönelik gerçekleştirilen spor dalı Oryantiring sporun da iddiası bulunan Gençler Gücü Kulübü sporcuları haftada iki antrenman yaparak yarışmalara hazırlanıyor. (Tİ - EFE)