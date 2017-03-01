01.03.2017 23:26:38
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz yıl Ağrı'ya atanan 4. sınıf emniyet müdürü ve eski Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürü Ü.Y.'nin evine operasyon düzelendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan Ü.Y, Tavşanlı T Tipi Cezaevine konuldu.
Tavşanlı eski İlçe Emniyet Müdürü tutuklandı
Kütahya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, meslekten ihraç edilen ve gözaltına alınan eski Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürü tutuklandı.Kütahya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, meslekten ihraç edilen ve gözaltına alınan eski Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürü tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz yıl Ağrı'ya atanan 4. sınıf emniyet müdürü ve eski Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürü Ü.Y.'nin evine operasyon düzelendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan Ü.Y, Tavşanlı T Tipi Cezaevine konuldu.