29.12.2016 13:47:26

Tavşanlı'dan Halep'e Yardım

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Halep'e yardımlar devam ediyor.

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Halep'e yardımlar devam ediyor.Tavşanlı ilçesi Kuruçay beldesinden Halep'e gidecek olan yardım TIR'ı dualarla uğurlandı.Kuruçay Belediye Başkanı Erhan Demiray, "Belediyemiz önderliğinde, Çare Derneği ile birlikte Kuruçay halkından toplanan 502 çuval un ve 120 adet battaniye Halep'teki kardeşlerimize gönderildi. İnşallah bu yardımların devamı da ülke olarak gelecek" dedi. (Tİ - EFE)