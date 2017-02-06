06.02.2017 16:23:49

Tavşanlı'da GS Store'ye büyük ilgi

Yurdun birçok şehrinde dolaşan Galatasaray Store, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde büyük ilgi gördü.

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Yurdun birçok şehrinde dolaşan Galatasaray Store, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde büyük ilgi gördü.Cumhuriyet Meydanı'nda taraftarları ile buluşan tıra taraftarlar yoğun ilgi gösterildi.7 den 70'e her kesime hitap eden gezici tırın sorumlusu Müslüm Kuş, Tavşanlılılara Galatasaray'a ait lisanslı şapka, atkı, anahtarlık, eşofman, şort, tişört, forma, ayakkabı ürünlerini sunduklarını kaydetti.Kuş, " Bugünlerde ürünlerimizde kampanya indirim yaptık. Taraftarların gelip görmelerini isteriz. Tavşanlı'daki taraftarlarımızın ilgisinden oldukça memnunuz. Yarın Bozüyük ilçesine sonra da sırasıyla Söğüt ve Bilecik'e gideceğiz." dedi. (Tİ - EFE)