SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Tavşanlı'da aile içi eğitim programları devam ediyor
10.02.2017 14:32:26

Tavşanlı'da aile içi eğitim programları devam ediyor

Kütahya'nın Tavşanlı İlçesinde Sosyal Hizmet Merkezi tarafından yürütülen Aile Eğitim Programı seminerleri devam ediyor.

Kütahya'nın Tavşanlı İlçesinde Sosyal Hizmet Merkezi tarafından yürütülen Aile Eğitim Programı seminerleri devam ediyor.

Sağlıklı, mutlu ve müreffeh ailelerin oluşması ve aile bireylerinin yaşam kalitelerini arttırmayı amaçlayarak yapılan Aile Eğitim Programları (AEP) kapsamında Tavşanlı Sosyal Hizmet Merkezi tarafından Fevziye Hanım Kur'an Kursu ve Kavaklı Kız Kur'an Kursu öğrencilerine stres ve kaygı ile baş etme yolları eğitim semineri AEP eğiticisi - Sosyolog Seçil Sargın Yaman tarafından verildi. (Tİ - EFE)

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Maliye Bakanı Ağbal’dan işletmelere çağrı
Maliye Bakanı Ağbal’dan işletmelere çağrı
Maliye Bakanı Naci Ağbal, istihdam seferberliği kampanyası ile ilgili, bütün işletmelere çağrıda bulundu.
10.02.2017 14:49:58
Samsun’da 15 eski öğretmene FETÖ gözaltısı
Samsun’da 15 eski öğretmene FETÖ gözaltısı
Samsun’da FETÖ örgütünün gizli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları ileri sürülen ve mesleklerinden daha önce ihraç edilen 15 öğretmen gözaltına alındı.
10.02.2017 14:47:53
Batman'da minibüsten 477 kg esrar çıktı
Batman'da minibüsten 477 kg esrar çıktı
Batman'da polisten kaçarken ateş açılarak durdurulan bir minübüste 477 kilogram esrar bulundu.
10.02.2017 14:46:56
AİHM’nden bebek ölümüne emsal karar
AİHM’nden bebek ölümüne emsal karar
İzmir’de 10 yıl önce dünyaya gelen bebeğini kuvöz olmadığı için kaybeden aile, davayı AİHM'e taşıyarak, 10 yıl sonra 67 bin euro tazminat davası kazandı.
10.02.2017 14:42:40
Tahkim Kurulu’ndan Şenol Güneş’e kötü haber
Tahkim Kurulu’ndan Şenol Güneş’e kötü haber
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in 1 maçlık cezasına yapılan itirazı reddetti.
10.02.2017 14:39:56
İş-Kur’un 2017 hedefi 1,5 milyon kişiye istihdam
İş-Kur’un 2017 hedefi 1,5 milyon kişiye istihdam
İş-Kur Genel Müdürü Mehmet Ali Özkan, 2017 yılı içinde 1,5 milyon kişiyi istihdam etmeyi hedeflediklerini söyledi.
10.02.2017 14:38:59
Bartın’de FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
Bartın’de FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
Bartın’da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında meslekten ihraç edilen cami imamlarının da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.
10.02.2017 14:37:06
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Hey'etu Tahrîri'ş-Şâm'dan ilk açıklama
Hey'etu Tahrîri'ş-Şâm'dan ilk açıklama
‘11 Eylül’ün planlayıcısı’ Şeyh Muhammed'in Obama'ya yazdığı mektup ortaya çıktı
‘11 Eylül’ün planlayıcısı’ Şeyh Muhammed'in Obama'ya yazdığı mektup ortaya çıktı
Erdoğan-Putin görüşmesinin sebebi belli oldu: El Bab'da 3 şehit 11 yaralı!
Erdoğan-Putin görüşmesinin sebebi belli oldu: El Bab'da 3 şehit 11 yaralı!
Suriyeli mahkumların infaz fetvasını Esed'in müftüsü verdi
Suriyeli mahkumların infaz fetvasını Esed'in müftüsü verdi
El Bab ilçe merkezine böyle girildi
El Bab ilçe merkezine böyle girildi
İngiliz jetleri, Rus savaş uçakları için havalandı
İngiliz jetleri, Rus savaş uçakları için havalandı
'Kritik eşik aşıldı! Erdoğan ile Trump'ın yıldızları barıştı'
'Kritik eşik aşıldı! Erdoğan ile Trump'ın yıldızları barıştı'
Trump'ın 'güvenli bölgesi'
Trump'ın 'güvenli bölgesi'
Sisi: Asker ve polislerin dini eğilimleri bulunması kabul edilemez
Sisi: Asker ve polislerin dini eğilimleri bulunması kabul edilemez
Bahçeli: Hayır oyu verecekler...
Bahçeli: Hayır oyu verecekler...
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Akar ile Rus Genelkurmay Başkanı görüştü
Akar ile Rus Genelkurmay Başkanı görüştü
'Varlık Fonuna devredilen tüm kurumlar denetime tabidir'
'Varlık Fonuna devredilen tüm kurumlar denetime tabidir'
Erdoğan-Putin görüşmesinin sebebi belli oldu: El Bab'da 3 şehit 11 yaralı!
Erdoğan-Putin görüşmesinin sebebi belli oldu: El Bab'da 3 şehit 11 yaralı!
Bahçeli'den 'dedikoduculara' sert yanıt
Bahçeli'den 'dedikoduculara' sert yanıt
MEB, 20 bin öğretmen ataması yapacak!
MEB, 20 bin öğretmen ataması yapacak!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Sisi: Asker ve polislerin dini eğilimleri bulunması kabul edilemez
Sisi: Asker ve polislerin dini eğilimleri bulunması kabul edilemez
Hey'etu Tahrîri'ş-Şâm'dan ilk açıklama
Hey'etu Tahrîri'ş-Şâm'dan ilk açıklama
Kılıçdaroğlu'ndan Rusya'ya: Kuru bir başsağlığı ile geçiştirilemez
Kılıçdaroğlu'ndan Rusya'ya: Kuru bir başsağlığı ile geçiştirilemez
'Agresif ‘Evet’çiler ‘Evet’e zarar verecek'
'Agresif ‘Evet’çiler ‘Evet’e zarar verecek'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları