07.02.2017 12:21:12

Tavşanlı'da 2017 yılı futbol oyun kuralları anlatıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bu sezon ilk kez 2. Amatör Küme'de karşılaşmalara çıkacak olan Tavşanlı Gençler Gücü Kulübü organize ettiği program ile futbol oyun kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bu sezon ilk kez 2. Amatör Küme'de karşılaşmalara çıkacak olan Tavşanlı Gençler Gücü Kulübü organize ettiği program ile futbol oyun kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.Tavşanlı Gençler Gücü Kulübü organizesi ile futbolculara antrenörlere ve ilçede bulunan kulüp idarecilerine 2017 yılında değişien futbol oyun kuralları anlatıldı.Dağçeşme Mahallesinde Tuncil Düğün Salonunda düzenlenen eğitim programından sonra Gençler Gücü Kulüp binasına da ziyaret gerçekleştirildi.İl Hakem Kurulu Başkanı ve eski hakem, eğitimci İbrahim Türkmen tarafından anlatım slayt eşliğinde gerçekleştirildi.İl hakem kurulu ikinci başkanı İsmail Eren ve Tavşanlılı hakemler de bu organizasyona katıldı. (Tİ - EFE)