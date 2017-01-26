26.01.2017 20:53:42

TAV İşletme Hizmetleri A.Ş. EMITT'te yerini aldı

Türkiye'de ve dünyada önemli havalimanlarının işletmecisi olan TAV İşletme Hizmetleri A.Ş, bu yıl 21'inci kez kapıları açan Doğu Akdeniz Uluslararası seyahat ve Turizm Fuarı EMITT'te yerini aldı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Türkiye'de ve dünyada önemli havalimanlarının işletmecisi olan TAV İşletme Hizmetleri A.Ş, bu yıl 21'inci kez kapıları açan Doğu Akdeniz Uluslararası seyahat ve Turizm Fuarı EMITT'te yerini aldı.Doğu Akdeniz Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı EMITT, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi ev sahipliğinde 21'inci kez kapılarını açtı. Yurt içinden ve yurt dışından yüzlerce işletme, seyahat acentası şehir temsilcileri de fuarda yerini aldı. TAV İşletme Hizmetleri A.Ş de turizm alanındaki faaliyetlerini, projelerini EMITT Fuarına taşıdı. TAV İşletme Hizmetleri standı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü."TAV turizme yatırım yapmaya devam ediyoruz"TAV İşletme Hizmetleri AŞ Genel Müdürü Ali Bora İşbulan, TAV İşletme Hizmetlerinin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. İşbulan, "TAV Havalimanları Holding, dünyanın en önemli işletmelerinden ve inşaat firmalarından bir tanesi. Bizim turizm bacağımızı çok fazla bilen yok ama TAV Turizm diye çok başarılı bir seyahat acentemiz var. TAV turizm pek çok şirketin kurumsal seyahat çözümlerini sağlıyor. Aynı zamanda faaliyetlerini İstanbul, İzmir, Bodrum, Gürcistan ve Tiflis'te sürdürüyor. Şirketlerin otel, bilet, seyahat ihtiyaçlarına hizmet verirken artık kongreler konferanslar pek çok paketle pazara çıkıyoruz. Ürünlerimizi çeşitlendiriyoruz. 360 derece seyahatle ilgili bir deneyim yaşatmak için TAV turizme yatırım yapmaya devam ediyoruz" dedi."2017 de büyümeyi hedefliyoruz"2017 yılı hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulunan İşbulan, "2017'de büyümeyi hedefliyoruz. TAV'ın her türlü ürünü, her türlü hizmeti, şirketi zaten kendi koyduğu hedefi istikrarlı büyümek, istihdam oluşturmak, Türkiye'nin 2023 hedeflerine giden yolda mutlaka büyümeye odaklanmak daha global , daha küresel bir şirket olmak. Turizm alanında da amacımız tüm bu faaliyetleri hedefleri 2017'de layıkıyla yerine getirmek olacaktır. Herkese çok güzel bir fuar diliyorum" diye konuştu.