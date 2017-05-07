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TAV'a 'Yılın Ulaştırma Projesi' ödülü
08.05.2017 12:46:37

TAV'a 'Yılın Ulaştırma Projesi' ödülü

TAV, Riyad Havalimanı ile Dubai'de Yılın Ulaştırma Projesi ödülünü kazandı- TAV Grubu Üst Yöneticisi Şener:- 'Türk gençlerine hem istihdam sağlamaya, onları küresel piyasada etkin bir oyuncu olmaları için eğitmeye devam edeceğiz'

TAV-Al Arrab Contracting Ortak Girişimi tarafından Riyad'da yapımı gerçekleştirilen King Khaled Havalimanı Terminal 5 Projesi, MEED Dergisi tarafından Dubai'de düzenlenen "MEED Quality Awards for Projects" yarışmasında Yılın Ulaştırma Projesi ödülüne layık görüldü.

Şirket açıklamasına göre, havalimanı inşaatında dünyada ilk sırada yer alan TAV İnşaat, sektörün saygın yayınlarından MEED tarafından Dubai'de düzenlenen MEED Quality Awards for Projects yarışmasında ödüllendirildi.

TAV- Al Arrab Contracting Ortak Girişimi tarafından gerçekleştirilen Riyad King Khaled Havalimanı Terminal 5 Projesi, Yılın Ulaştırma Projesi ödülünü kazandı. Proje, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın giriş kapısı olan havalimanının gelişiminde önemli bir adım oldu.

Riyad Terminal 5, TAV İnşaat'ın Suudi Arabistan'da Cidde Havalimanı Uçak Bakım Hangarları ve Medine Havalimanı projelerinden sonra gerçekleştirdiği 3. proje oldu. 106 bin metrekare büyüklüğe sahip terminal aynı anda 7 geniş gövdeli veya 16 dar gövdeli uçağa hizmet verebiliyor.

Sözleşme kapsamında ayrıca 2 bin 400 araçlık çok katlı otopark ile havalimanı operasyon merkezi, itfaiye binası, enerji santrali, apron ve hava tarafı altyapısıyla terminali mevcut terminallere bağlayan viyadüklü yollar ve altyapı çalışmaları da TAV-ACC Ortak Girişimi tarafından gerçekleştirildi.

TAV Grubu Suudi Arabistan'da halen Medine Havalimanı'nın işletmesini yürütüyor. Şirket son dönemde ülkede 3 havalimanının daha geliştirilmesi ve işletmesi için seçildi.


- "Körfezdeki 6 başkentin havalimanında imzamız var"


Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Sani Şener, şunları kaydetti:

"Dünyanın en rekabetçi bölgesi olan Körfez Bölgesinde gerçekleştirdiğimiz projelerle sektörün saygın yayınlarından MEED tarafından 3 yıl üst üste bu ödüle layık görülmekten gurur duyuyoruz. Daha önce Hamad Havalimanı ve Medine Havalimanı projeleri nedeniyle verilen ödülü ve bu kez TAV-ACC Ortak Girişimi olarak gerçekleştirdiğimiz Riyad Havalimanı Terminal 5 Projesi ile kazandık.

Körfez Bölgesinde 6 ülkenin başkent havalimanında imzamız bulunuyor. Havalimanı yapım ve işletmeciliği alanında ülkemizi temsil etmeye,Türk gençlerine hem istihdam sağlamaya, hem de onları küresel piyasada etkin bir oyuncu olmaları için eğitmeye devam edeceğiz."


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