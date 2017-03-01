01.03.2017 12:01:55

Tatvanlı sporculardan 'Judo' başarısı

Bitlis'in Tatvan ilçesini temsilen Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANA LİG) judo yarı final müsabakalarına katılan Tatvanlı üç sporcu büyük bir başarı elde ederek Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

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Bitlis'in Tatvan ilçesini temsilen Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANA LİG) judo yarı final müsabakalarına katılan Tatvanlı üç sporcu büyük bir başarı elde ederek Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.Adıyaman'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANA LİG) judo yarı final müsabakalarına katılan Tatvan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü judo takımı sporcuları Simanur Keleş 36, Ümmügülsüm Hirar ise 63 kiloda şampiyon olurken, İlayda Dindar ise 57 kiloda üçüncü olma başarısını elde ederek, yapılacak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. 14 ilden çok sayıda sporcunun katılımıyla düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANA LİG) yarı final müsabakalarından başarı ile dönen sporcular ilçeye bir başarı gururu daha kazandırmış oldu. Elde edilen başarının önemine vurgu yapan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. İlçe olarak tüm spor branşlarından sık sık başarı haberi aldıklarını ifade eden Kaymakam Özkan, bu başarıların kalıcı ve devamlı olması içinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde başlatılan çalışmaların devam ettiğini ifade etti. İlçedeki lisanlı sporcu sayılarının da her geçen gün arttığını kaydeden Kaymakam Özkan, bu bağlamda ilçe genelindeki anaokulları başta olmak üzere tüm okullarda farklı spor kursları açtıklarını ifade ederek şöyle konuştu: "Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Judo Federasyonumuz tarafından Adıyaman ilimizde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Yarı Final müsabakalarına bizlerde gerek ilimizi ve gerekse ilçemizi temsilen 20 sporcu ile katıldık. Sporcularımızdan üçü farklı kilo ve kategorilerde bizleri mutlu edecek dereceler aldılar. Bu sporcularımızdan 2'i kendi kilolarında birinci olurken 1 sporcumuz ise üçüncülük madalyası ile ilimizi, Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Türkiye Finallerinde temsil etme hakkı kazandılar. İlimiz adına bu güzel dereceleri kazanarak bizlere bu mutluluğu yaşatan sporcularımızı bir kez daha kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca bu vesile ile ilçemiz adına en başından beri bu aldığımız güzel başarılarımızda bizlerden desteklerini esirgemeyen başta Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğümüz olmak üzere antrenörlerimiz ve bütün emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.