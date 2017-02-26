26.02.2017 19:51:01

Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi seçimi yapıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yapılan Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi yönetim kurulu seçiminde 620 oy alan Mehmet Şefik Kızılca, tekrar Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi yönetim kurulu başkanı oldu.

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde yapılan Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi yönetim kurulu seçiminde 620 oy alan Mehmet Şefik Kızılca, tekrar Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi yönetim kurulu başkanı oldu.Toplam bin 656 seçmenin kayıtlı olduğu ve 4 yılda bir gerçekleştirilen seçimde 804 seçmen oy kullandı. Seçimde 22 yıldır kooperatif başkanlığına devam eden Mehmet Şefik Kızılca 620 oy alırken, rakibi Nevzat Turgut ise 176 oy aldı ve kullanılan oylardan 8'i ise geçersiz sayıldı.Kızılca, "Kredi verdiğimiz ortak sayımız bin 656 kişi olup, şimdiye kadar bu esnafımızın tümüne bir kez veya daha fazla kez kredi kullandırmış bulunmaktayız. Kredi kullanan ve ödemede zorluk yaşayan esnaflarımıza da büyük kolaylıklar sağlayarak elimizden gelen bütün imkanlarla yardımcı olmaya çalıştık. Görevimizi en iyi şekilde devam ettirmemiz için bu yapılan seçimde bize destek olan tüm ortaklarımıza teşekkür ederim" şeklinde konuştu.