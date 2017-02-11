11.02.2017 13:25:42

Tatvan'daki minik öğrenciler için spor kursları açıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ilçe genelindeki anasınıfı öğrencilerine yönelik spor kursları açıldı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ilçe genelindeki anasınıfı öğrencilerine yönelik spor kursları açıldı.Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ın talimatları doğrultusunda başlatılan girişimler neticesinde ilçeye bağlı anasınıfı öğrencilerine yönelik futbol, güreş, muaythai, kickbox, judo ve tekvando kursları verilmeye başlandı. Sağlıklı, özgüveni yüksek, sosyal ve disiplinli nesiller yetiştirmek amacıyla verilmeye başlanan kurslar sayesinde çocukların fiziksel, bilişsel ve duygusal gelişimlerine yardımcı olunması amaçlanıyor. İlçe genelindeki anasınıflarında verilmeye başlanan spor kursları ile ilgili değerlendirmede bulunan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, kurslar sayesinde minik öğrencilerin küçük yaşta sporla tanışma fırsatı bulduğunu söyledi. Çocukların fiziksel, bilişsel ve duygusal gelişimlerine yardımcı olmanın onlara sağlanabilecek en önemli desteklerin başında geldiğini kaydeden Kaymakam Özkan, kendilerini bu alanda olumlu yönde geliştirmeyi başaran çocukların ileride birçok alanda üstünlük sağlayabilme başarısını gösterebileceğine dikkat çekti. Küçük yaşta spor yapmanın önemine vurgu yapan Kaymakam Özkan, sporu yaşam biçimi haline getirmek için uğraştıklarını ifade ederek, "Fiziksel, bilişsel ve duygusal anlamda olumlu gelişimin en önemli anahtarlarından biri spor diyebiliriz. Özellikle spor yapmanın faydalarından hep bahsederiz ama genelde işin fiziksel gelişim ve sağlığa faydaları kısmında kalırız. Halbuki spor yapmak, zihinsel ve fiziksel gelişimi sağladığı gibi, hem eğitim hayatında hem de sosyal yaşantıda birçok kazanç sağlar. Aileler bazen yalnızca bir hobi olarak görse de, henüz gelişimlerinin başında olan çocukların küçük yaşta spora başlamaları çok çok önemlidir. Spor yapan çocukların genel anlamda özgüvenleri artarken, yine spor sayesinde disiplinle yetişiyorlar. Bu anlamda açmış olduğumuz bu kurslarımız sayesinde çocuklarımız bir yandan eğlenirken diğer yandan ise güç, denge, koordinasyon, çeviklik, esneklik, sosyal beceri ve en önemlisi öz güven kazanmaları sağlanmaktadır. İnşallah bu kurslarımız artarak devam edecektir. Bu vesile ile katkılarından dolayı Tatvan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" diye konuştu.