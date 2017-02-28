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Tatvan'daki bu kafede çay ve kahvenin yanında kitap isteniyor
28.02.2017 14:36:14

Tatvan'daki bu kafede çay ve kahvenin yanında kitap isteniyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde işletmeci Serkan Savaş tarafından 'Kitap Cafe' adıyla açılan kafe konseptiyle adeta bir kütüphaneyi andırıyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde işletmeci Serkan Savaş tarafından "Kitap Cafe" adıyla açılan kafe konseptiyle adeta bir kütüphaneyi andırıyor.

Alışılmış kafe düzeninin aksine kitap üzerine farklı konsept oluşturulan "Kitap Cafe"de bir yandan çay ve kahveler yudumlanırken diğer yandan ise bir kütüphane ortamındaymış gibi kitap okunabiliyor. Kafenin dört bir yanına konulan raflarda bulunan yüzlerce kitap, kafe ortamında bir kütüphane ortamı sunarken, gelen misafirlerin de bir hayli ilgi ve dikkatini çekiyor. Kafeye ilk defa gelen müşteriler gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken, sıra dışı kafenin müdavimleri ise her geçen gün artıyor. Kafeye gelen müşteriler bir yandan çay ve kahve içerken diğer yandan ise çay ve kahvenin yanına kitap istemeyi de ihmal etmiyor. Kitapseverlerin yeni gözde mekanı haline gelen kafede çay 1 buçuk lira ve kahve 5 lira, kitap ise bedava.

"Kafede 2 bin 500 kitap var"

Adeta bir kütüphaneyi andıran kafede dünya klasikleri, 100 temel eser ve diğer birçok yazara ait yaklaşık 2 bin 500 kitap bulunduğunu belirten Kitap kafe işletmecisi Serkan Savaş, kafeye olan ilginin her geçen gün arttığını söyledi. Konsept olarak alışılmışın dışına çıktıklarını ve bölgede bu tarzdaki ilk kafe olduklarını kaydeden Savaş, "Diğer kafelerde çay yada kahvenin yanında şeker yada çikolata istenirken bu kafede okunmak üzere beğenilen kitaplardan isteniyor" dedi.

Kafeye gelen misafirlerinin bir kafeden çok kütüphane ortamında fon müziği eşliğinde kitap okuma ve kafa dinleme fırsatı bulduğunu anlatan Savaş, "Bölgede insanların hem çay ve kahve içebilecekleri hem de sakin kafayla kitap okuyabilecekleri bir mekan yoktu. Bizlerde hem bir işletmeci hem de kitapsever olarak böyle bir mekan oluşturduk. İlk başta nasıl karşılanır, acaba beğenilir ve rağbet görür mü diye düşünürken şimdilerde ise misafirlerimizin her geçen gün arttığını ve yoğun ilgi gördüğünü söyleyebiliriz. Buraya ilk defa gelen misafirlerimiz ilk gördüklerinde şaşırsalar da kısa sürede kafenin daimi misafirlerinden oluyorlar. Bu mekanı açılı iki ay gibi kısa bir süre olmasına karşın gerçekten yoğun bir ilgi ve beğeni var. İnsanlar burada adeta huzur buluyor diyebiliriz. Öyle ki; diğer kafelerde çay yada kahvenin yanında şeker yada çikolata istenirken bu kafede ise kitap isteniyor. Kafenin genelinde yaklaşık 2 bin 500 civarı kitap bulunuyor. Biz bu vesile ile tüm kitapseverleri kafemize kitap okumaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Müşteriler oldukça memnun"

Öte yandan kafeye gelen müşteriler ise kütüphane havasında bir yandan çay ve kahve içmenin diğer yandan ise kitap okumanın tadını çıkarıyor. Kütüphaneyi andıran kafeyi çok beğendiğini belirten Bahar Kolay, sık sık arkadaşlarıyla birlikte kafeye gelip kitap okuduklarını anlattı.

Kafede bir yandan çay ve kahve içtiklerini diğer yandan ise kitap okuma fırsatı bulduklarını kaydeden Umut Köçer ise, tüm kitapseverlere kafeyi mutlaka ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Kafeye ilk geldiğinde gördüğü manzara karşısında çok şaşırdığını dile getiren Özlem Akıntürk de, zamanla kafenin müdavinlerinden olduğunu ifade etti.
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