28.01.2017 20:26:45

Tatvan'da yolda mahsur kalan 21 kişi kurtarıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Çekmece köyü yolunda yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle mahsur kalan 7 araç ile araçların içerisindeki 21 kişi karla m

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Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Çekmece köyü yolunda yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle mahsur kalan 7 araç ile araçların içerisindeki 21 kişi karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.Kar yağışının hayatı olumsuz şekilde etkilediği Tatvan ilçesinde hayat adeta durma noktasına geldi. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolların kısa sürede kapandığı ilçede yola çıkan birçok araç ve vatandaş yollarda mahsur kaldı. İlçe merkezinden 10 kilometre uzaklıktaki Çekmece Köyü'ne gitmek üzere yola çıkan 7 araç içerisindeki 21 kişi köy yolunda mahsur kaldı. Köylülerin Tatvan Belediyesi'ne durumu bildirmesiyle mahsur kalan köylülerin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Tatvan Belediyesi tarafından başlatılan kurtarma operasyonu kapsamında yaklaşık iki saatlik çalışma sonucunda mahsur kalan köylüler kurtarılarak köye ulaşmaları sağlandı.Köy yolunda 2 saat mahsur kaldıklarını belirten köylülerden Kenan Toktay, kar yağışının hayatı zorlaştırdığını ifade etti. Ahmet Toktay ile Vedat Toktay ise, kendilerini kurtaran belediye ekiplerine teşekkür ettiklerini söyledi.(Hakan Okay/İHA)