27.01.2017 00:03:28

Tatvan'da yoğun kar yağışı etkili olmaya başladı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde akşam saatlerine doğru yoğun kar yağışı etkili olmaya başladı.

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde akşam saatlerine doğru yoğun kar yağışı etkili olmaya başladı.Yaklaşık son 1 aydır kar yağışının etkisini yitirmeye başladığı ilçede akşam saatlerine doğru kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Yoğun şekilde etkili olan kar yağışı edeniyle İlçe merkezi yeniden beyaza büründü. Gece boyunca etkili olması beklenen kar yağışı ayrıca kartpostallık görüntüler de beraberinde oluşturdu.Öte yandan meteorolojiden alınan bilgilere göre kentteki kar yağışının aralıklarla devam edeceği öğrenildi.