04.02.2017 12:27:16

Tatvan'da saçaklarda 3 metrelik buz sarkıtları oluştu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Sibirya soğuklarının iyiden iyiye etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte binaların çatılarında boyu 3 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde Sibirya soğuklarının iyiden iyiye etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte binaların çatılarında boyu 3 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.Gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 15 - 20 dereceleri bulduğu Tatvan'da adeta Sibirya soğukları yaşanıyor. Soğuk havalar nedeniyle birçok irili ufaklı göletin donduğu ilçede binaların çatılarında ise boyu 3 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. Oluşan buz sarkıtları yoldan geçen vatandaşlar ve araçlar için tehlike oluştururken, bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla çatılarda oluşan buz sarkıtlarını kırmaya çalışıyor. Çatılardaki buz tehlikesine karşı vatandaşlar ise ana cadde ve ara sokaklarda çatılardan uzak durmaya çalışıyor.