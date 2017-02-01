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Tatvan'da kriz masası kuruldu
01.02.2017 22:35:18

Tatvan'da kriz masası kuruldu

Bitlis ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve fırtınadan dolayı yollarda mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için Tatvan Belediyesi ile Tatvan Kaymakamlığında kriz masası oluşturuldu.

Bitlis ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve fırtınadan dolayı yollarda mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için Tatvan Belediyesi ile Tatvan Kaymakamlığında kriz masası oluşturuldu.

Fırtınanın başladığı an itibarıyla tüm iş makinelerini seferber ettiklerini kaydeden Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, kar fırtınası ve tipiden dolayı kapanan yolların açılması ve yolda mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için Tatvan Belediyesi ile Tatvan Kaymakamlığında kriz masası oluşturduklarını söyledi. Vatandaşların tedbir almaları ve yola çıkmamaları konusunda öğle saatleri itibarıyla anons yaptıklarını belirten Başkan Aksoy, "Çok yoğun bir kar yağışı ve tipi ile karşı karşıyayız. Öğle saatlerinde kar fırtınası başladı ve tipiden dolayı ilçeler arası yollar kapandı. Biz de ilçe merkezinde çalışan tüm iş makinalarımızı sıkıntıların yaşandığı bölgelere yönlendirdik. İş makinalarımız Bitlis-Tatvan ile Tatvan-Ahlat ve Tatvan-Hizan ile Tatvan-Van arasındaki karayollarında çalışma yürütürken, aynı zamanda yollarda mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışması yürütüldü. Aynı zamanda vatandaşlarımıza ve sürücülerimize yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Bitlis Valiliği bu konuda basın aracılığıyla, sosyal medya ve bize gönderdiği talimatlarla, yapılan anonslarla vatandaşlarımızın yola çıkmamaları konusunda uyarılarımızı yapmaya devam ediyoruz. İş makinalarımız, araç gereçlerimizle hepimiz sahadayız. Kurtarma operasyonları devam ederken, vatandaşlarımız dışarıda kalmasın diye otellerimiz hazır durumda, alışveriş merkezini de sabaha kadar açık tutuyoruz. Yollar açılana kadar bu imkanlar sunulmuş olacak. Büyük bir görüş mesafesi sıkıntısı var. Görüş mesafesi sıkıntısı biraz geçerse yollardaki iş makinelerimizin işi kolaylaşır. Bununla birlikte kar yağışından dolayı kapanan yollarımızı hemen açacağız ve trafik akışını seyrine almış olacağız. Vatandaşlarımızdan sabırlı olmalarını ve yapılan anonsları, uyarıları dikkate almalarını istirham ediyoruz. Olumsuz hava şartlarından dolayı ulaşamadığımız yerler var ve oralara da ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.

Çalışmalara tüm kurumların destek verdiğini ifade eden Aksoy, "Asker, polis ve doktorlar aynı anda seferber olmuş durumda. Yollarda mahsur kalanlara ulaşmak ve kurtarmak için polis ekipleri ile askeri birlikler de çalışma yürütüyor. Aynı zamanda ilçe çıkışındaki Sorgun Kışlası askeri birliği o bölgeye yakın yerlerde mahsur kalanlar için kapılarını açtı ve vatandaşları sıcak yerlerde bekletiyorlar. Polis ekipleri normal araçların ulaşamadığı yerlere zırhlı araçlarla ulaşarak kurtarma operasyonu gerçekleştiriyor. Aile sağlığı merkezinde görevli doktor arkadaşlar gönüllü olarak durum normale dönene kadar aralıksız sağlık hizmeti verecek" dedi.

Görüş mesafesinin olmaması ve yolların kaygan olmasından dolayı araçların kayarak yollarda tıkanıklıkların meydana gelmesine sebep olduğunu söyleyen Aksoy, hava şartları normale dönene kadar vatandaşların ve sürücülerin yola çıkmaması gerektiğini belirtti.

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