04.02.2017 12:57:18

Tatvan'da ki 'bölge sporcuları gelişim kampı' sona erdi

Muaythai Doğu Anadolu Bölge Başkanlığı tarafından, 8 ilden 60 sporcunun katılımıyla Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen 'bölge sporcuları gelişim kampı' sona erdi.

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Muaythai Doğu Anadolu Bölge Başkanlığı tarafından, 8 ilden 60 sporcunun katılımıyla Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen "bölge sporcuları gelişim kampı" sona erdi.Antalya'da yapılacak olan Muaythai Türkiye Şampiyonası öncesi Tatvan'ın ev sahipliğinde Tatvan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı kapalı spor salonunda 7 gün devam eden "bölge sporcuları gelişim kampı" bu gün itibariyle sona erdi. Bitlis, Muş, Van, Erciş, Elazığ, Erzurum, Iğdır, Kars ve Bingöl'den toplamda 60 bay ve bayan sporcu ile 5 antrenörün katılımıyla gerçekleşen kamp sayesinde sporcular 7 gün boyunca antrenörleri gözetiminde Tatvan'da hazırlık kampı yapma fırsatı buldu. Düzenlenen kampın sorunsuz tamamlandığını ve oldukça verimli geçtiğini belirten Muaythai Doğu Anadolu Bölge Başkanı Ömer Uğur, kampın hem sporcular hem de antrenörler için oldukça fayda sağladığını söyledi. Kampa katılan tüm sporcuların ulaşım, konaklama, yemek ve giyim malzemeleri giderlerinin sponsorlar tarafından üstelenildiğini kaydeden Ömer Uğur, "Muaythai Doğu Anadolu Bölge Başkanlığı olarak düzenlemiş olduğumuz kampımıza 8 il ve bir ilçeden olmak üzere toplam 60 bay ve bayan sporcunun yanı sıra 5 antrenör katılım gösterdi. Tatvan'da 7 günlük kamp boyunca sabah ve akşam olmak üzere günlük toplam 4 saat antrenman yapıldı. Tatvan'ın yüksek rakımlı bir ilçe olması sporcuların dayanıklılık ve performanslarını arttırdı. Genel olarak hem sporcularımız hem de antrenörlerimiz için oldukça verimli bir kamp oldu. İnşallah bu tür kampların devamı için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bu anlamda bu kampın yapılmasında sponsorlarımızın çok büyük katkısı oldu. Bu vesile ile başta İlçe Kaymakamımız Mehmet Ali Özkan'a, Belediye Başkanı Fettah Aksoy'a,Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürümüz Şahin Kardaş'a, sporcularımızın konaklamalarını üstlenen İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer'e, sporcuların yemek giderlerini karşılayan sponsorlarımızdan AB yemekçilik Firma Yetkilisi Bülent Erdil'e, sporcularımızın ulaşım giderlerini karşılayan Mevlan Turizm'e ve son olarak sporcularımızın spor giyim malzemelerini karşılayan Dicle Proje AŞ. Yetkilisi Kudbettin Aykaz ile emeği geçen diğer tüm herkese canı gönülden teşekkür ediyorum" deyi konuştu.Hazırlık kampına katılan sporcuların 17 - 26 Mart tarihleri arasında Antalya'nın Alanya ilçesinde Şehit Polis Fethi Sekin adına düzenlenecek olan Muaythai Şampiyonasına katılacağını kaydeden Ömer Uğur, hedeflerinin geçen yıl 6 olan Türkiye şampiyonluğunu bu kez bölgedeki her ilden en az bir şampiyonluk olmak üzere toplamda 15 Türkiye şampiyonluğuna çıkarmak olduğunu ifade etti.