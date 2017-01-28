28.01.2017 12:20:43

Tatvan'da hayat durma noktasına geldi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde iki gündür aralıksız devam eden yoğun kar yağışı tipi ve fırtına hayatı adeta durma noktasına getirdi.

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde iki gündür aralıksız devam eden yoğun kar yağışı tipi ve fırtına hayatı adeta durma noktasına getirdi.Yoğun kar yağışı tipi ve fırtına sebebiyle ilçeye bağlı tüm köy yolları ulaşıma kapanırken ulaşımda da aksaklıklara neden oluyor. Tipi ve fırtına sebebiyle Ahlat - Tatvan karayolu trafiğe kapatılırken, Tatvan - Hizan karayolunda ise trafik kontrollü olarak sağlanıyor, jandarma tarafından zincirsiz araç geçişlerine izin verilmiyor. Yoğun şekilde devam eden tipi ve fırtına sebebiyle ilçede göz gözü görmezken trafiğe çıkacak araç sürücüleri ise yapılan duyuru ve anonslarla uyarılıyor. Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu ilçede adeta durma noktasına gelmiş durumda. İlçenin giriş ve çıkışlarında bekleyen trafik polisleri ise sürücüleri mecbur olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Kar, tipi ve fırtınaya hazırlıksız yakalanan birçok araç ise yolda kaldı. Kapanan yolların açılması için başlatan çalışmalar ise aralıksız sürüyor.Öte yandan Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı görüş mesafesinin olmaması nedeniyle, Tatvan-Ahlat karayolu trafiğe kapatıldığı belirtilerek, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için güvenlik nedeniyle sürücülerin bu yolu kullanmaması gerektiği, Tatvan-Ahlat karayolunun ikinci bir duyuruya kadar kapalı tutulacağı bildirildi.