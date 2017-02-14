14.02.2017 15:19:40

Tatvan'da güvenlik korucusu alımı için mülakatlar başladı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde görev yapacak 109 güvenlik korucusu alımı için fiziki yeterlilik mülakatı yapıldı.

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde görev yapacak 109 güvenlik korucusu alımı için fiziki yeterlilik mülakatı yapıldı.Tuğ Ortaokulu Spor Salonunda yapılan mülakatta adaylar, ilk olarak fiziki yeterlilik sınavına tabi tutuldu. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar daha sonra ise ikinci aşama olan genel kültür ve genel yetenek mülakatına tabi tutulacak. Her iki mülakattan başarılı olan toplam 109 aday Tatvan'a bağlı köylerde göreve başlayacak.Yapılan mülakatları yerinde takip eden İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, güvenlik korucusu mülakatlarını iki aşamada gerçekleştireceklerini belirterek, adayların ilk mülakatta koşu, şınav ve mekik gibi bedensel aktivitelerinin sınanacağını ifade etti. İlk mülakatların tamamlanmasının ardından ikinci aşamada ise adayların genel kültür ve genel yetenek mülakatına tabi tutulacağını ifade eden Özkan, tüm adaylara başarı dileklerinde bulundu.