04.02.2017 19:22:07

Tatvan'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Sarıkum köyünde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Sarıkum köyünde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Kandilli Rasathenesinden alınan bilgilere göre, 18:27'de meydana gelen depremin büyükülğü 3.5 olarak ölçüldü. Tatvan ilçe merkezinden de hissedilen depremde can kaybı ve yaralanmanın olmadığı belirtildi.Öte yandan, meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.