14.02.2017 09:12:51

Tatvan Belediyesi, Bitlis Platformu üyelerini ağırladı

Bitlis'in Tatvan Belediyesi, merkezi İstanbul'da bulunan Bitlis Platformu üyelerini ağırladı.

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Bitlis'in Tatvan Belediyesi, merkezi İstanbul'da bulunan Bitlis Platformu üyelerini ağırladı.Yapacakları yardım dağıtımı için kente gelen Bitlis Platformu Başkanı Selim Korkmaz ve üyelerini verilen yemekte ağırlayan Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Baki Menteş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bitlis Platformunun çalışmalarını ve yardım faaliyetlerini yakından takip ettiklerini ifade eden Başkan Yardımcısı Menteş, Bitlis'e ve Bitlislilere katkılarından ötürü platform üyelerine teşekkürlerini iletti.Bitlis Platformu Başkanı Selim Korkmaz ise, başlatmış oldukları "üşüyen çocuk kalmasın" kampanyası kapsamında toplanan yardımların Bitlis'teki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak amacıyla kente geldiklerini dile getirdi. Kampanyaya destek sunan tüm hayırseverlere teşekkürlerini sunan Korkmaz, ayrıca kendilerini ağırlayan Tatvan Belediyesine ise teşekkürlerini iletti.