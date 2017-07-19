19.07.2017 19:12:29

Tatlıses'ten Fakıbaba'ya tebrik

Çiçeği burnunda bakan Ahmet Eşref Fakıbaba'nın her zaman halkın adamı olduğunu ifade eden Tatlıses, yeni kabinedeki tüm bakanları tebrik etti.

Sanatçı İbrahim Tatlıses, yeni kabinede görev alan Ahmet Eşref Fakıbaba'yı tebrik etti.

KIYMETLİ BİR HEMŞEHRİMİZ

Tatlıses, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı olan Ahmet Eşref Fakıbaba için Instagram hesabından şu ifadeleri paylaştı: "Sevgili hemşehrim Ahmet Eşref Fakıbaba'yı; yeni görevi olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan dolayı tebrik ediyorum. Fakıbaba'mız gerek belediye başkanlığında gerek insanlığında haza beyfendi, her zaman halkın adamı olmuş kıymetli bir hemşehrimizdir.

TÜM BAKANLARIMIZI YÜREKTEN KUTLUYORUM

Belediye başkanlığında olduğu gibi, bakanlığında da çok değerli işler yapacağına yürekten inanıyorum. Sayın bakanıma başarılar diliyor ve bu vesileyle kabinemizdeki tüm bakanlarımızı tebrik ediyor ve yürekten kutluyorum."