05.02.2017 14:51:27

Tatlıses Çiğ Köfte Bodrum'da açıldı

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, 246'ıncı Tatlıses Çiğ Köfte şubesini Bodrum'da açtı. Açılışa ünlü iş adamı Sedat Peker'in çelengi damga vurdu.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, 246'ıncı Tatlıses Çiğ Köfte şubesini Bodrum'da açtı. Açılışa ünlü iş adamı Sedat Peker'in çelengi damga vurdu.İbrahim Tatlıses, 246'ıncı Tatlıses Çiğ Köfte şubesini Bodrum'a açtı. Açılışa Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, İbrahim Tatlıses'in menajeri Eyüp Kanat ile firmanın operasyon müdürü Kadir Urunç ve Franchising müdürü Sinan Bayer de katıldı. Tatlıses Çiğ Köfte şubesini Bodrum'a getiren Orkan Çömlekçi, İbrahim Tatlıses'e teşekkürlerini sunarak, "Tatlıses Çiğ Köfte kurulduğu ilk andan itibaren geleneksel çiğ köfteyi yurt içi ve yurt dışında temsil etmeyi misyon edinmiş ve bu konuda yaptığı çalışmalarla kısa sürede amacına ulaşmıştır. Böyle bir markayı Bodrum'a kazandırmaktan dolayı mutluyuz" dedi.Tatlıses Çiğ Köfte'nin açılış kurdelesini kesen Bodrum Kaymakamı Yılmaz ve Belediye Başkanı Kocadon'un ardından vatandaşlar çiğ köfte yemek için uzun kuyruklar oluşturdu. Açılışın ardından Tatlıses için pasta kesildi. Birçok kurum, kuruluş, dernek ve esnaftan açılış için çiğ köfte salonuna çelenk gelirken, en dikkat çeken çelenk ise Sedat Peker'in oldu. İş adamı Peker'in gönderdiği çelengin dükkanın en önüne konulması ise dikkatlerden kaçmadı.500 kilo çiğ köfte dağıtıldıTatlıses Çiğ Köfte'yi Bodrum'a getiren Orkan Çömlekçi'nin yeğeni ve ortağı Mertcan Koçak, yemedikleri bir şeyi halka yedirmeyeceklerini belirterek, "İbrahim Tatlıses'in önderliğinde Tatlıses Çiğ Köfte'yi Bodrumlularla buluşturduk. Başta İbrahim Tatlıses olmak üzere desteklerini bizden esirgemeyen tüm dostlarımıza teşekkürlerimizi sunarız. Tatlıses ailesine girmekten dolayı mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.Açılışta yaklaşık 500 kilo çiğ köfte vatandaşlara ikram edildi. Çiğ köfte yemek için kuyruğa giren vatandaşlar, yağmura aldırış etmeden dakikalarca sırada bekledi. Tatlıses Çiğ Köfte salonunun 2'inci şubesinin ise ilerleyen aylarda açılacağı öğrenildi.