26.07.2017 19:38:30

Tatilleri zehir oldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 4 yıldızlı bir otele internet ve telefonla rezervasyon yaptıranlar, aynı odanın birden fazla kişiye satılması nedeniyle mağdur oldu. Aynı gün içinde 2 aydır maaşlarını alamadıklarını iddia eden 15 otel çalışanı ise iş bırakma eylemi yaptı.

Ölüdeniz Mahallesi Belceğiz Plajı'nda bulunan 4 yıldızlı bir otelde internet ve telefonla rezervasyon yaptıran aileler, bu sabah otomobilleriyle otele geldi. Konaklama ücretlerinin rezervasyon sırasında bir kısmını ödeyen aileler, otelin girişinde güvenlikçiler tarafından "Boş odamız yok" yanıtı aldı. Mağdur olan tatilciler çocuklarıyla birlikte 40 dereceye varan sıcakta otelin giriş kapısında beklemeye başladı. Bu sırada yaklaşık 15 otel çalışanın 2 aydır maaşlarını alamadıklarını iddia ederek otel önüne iş bırakma eylemi yapması, tatilcileri çileden çıkardı.



Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığını arayarak yardım isteyen tatilciler, otel önüne gelen jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Otelin güvenlik görevlileri ile tatilciler arasında yaşanan gerginliği jandarma ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. İş bırakan otel çalışanları ise ücretlerinin ödenmesini istedi.



Bursa'dan eşi ve çocuğuyla otele gelen Gürkan Çekiç, 4 bin 400 lira olan otel ücretinin 500 lirasını rezervasyon sırasında ödediğini söyledi. Otele yerleşmek için geldiklerinde 'Boş oda yok' yanıtı aldıklarını belirten Çekiç, çeşitli gerekçelerle içeri almadıklarını iddia ederek; "Bize rezervasyonu nereden yaptırdığımızı sordular. Ben otelin resmi internet sitesi üzerinden rezervasyon yaptırdım. Telefonla gerekli teyitleri de yaptık. Burada organize sistemli bir dolandırıcılık var" dedi.



Uşak'tan tatile geldiklerini belirten Selçuk Sert de geçen 18 Nisan'da rezervasyon yaptırdığını ve 3 bin liraya yakın ücret ödediğini söyledi. Sert, "Geri ödemeye ilişkin bilgi verilmediğini sıcakta eşim ve çocuğumla birlikte otel önünde bekliyorum. Rezil olduk. Herhangi bir açıklama yapanda yok" diye konuştu.



2 aydır maaşlarını alamadıklarını iddia eden otelin personel aşçısı Mine Sarıhan ise, otelin tamamen dolu olduğunu ancak ücretlerinin ödenmediğini anlattı. 20 kat görevlisinin iş bırakarak otele gelmediğini söyleyen Sarıhan, "Şu an 15 çalışan iş bırakma eylemi yapıyoruz. Emeğimizi alın terimizi boşa harcadık. Hiçbir personel maaşını alamadı. Ancak bazıları çalışmaya devam ediyor. Bize katılmak istemediler. Bizim amacımız otele zarar vermek değil. Ancak otel işletmecileri de bize zarar vermesinler. Maaşlarımızı istiyoruz" dedi.



Çalışanların yasal haklarını aramak için otele gelen Avukat Hayel Özenç de şunları söyledi: "Otelde çok büyük sıkıntılar var. Çalışanların maaşlarının ödenmesi için görüşmeye geldim. Ancak oda satılıp, kapıda bırakılan tatilcilerle karşılaştım. Bir yetkili ile çalışanlar için görüşmeye çalıştım. Ancak 'Para falan ödenmeyecek' yanıtını aldık. Yasal tüm başvuruları yapacağız. İşçilerimizi mağdur etmeyeceğiz"