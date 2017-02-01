01.02.2017 10:55:58

Tatilde her ilçede bir okul kütüphane olarak hizmet vermeye başladı

Mersin'de okullardaki kütüphanelerin öğrenciler tarafından daha etkin kullanılması amacıyla İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca'nın talimatıyla, ilçe milli eğitim müdürlüklerine bağlı, herkesin ulaşabileceği okullar yarıyıl tatili boyunca kütüphane olarak hizmet vermeye başladı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Mersin'de okullardaki kütüphanelerin öğrenciler tarafından daha etkin kullanılması amacıyla İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca'nın talimatıyla, ilçe milli eğitim müdürlüklerine bağlı, herkesin ulaşabileceği okullar yarıyıl tatili boyunca kütüphane olarak hizmet vermeye başladı.Adem Koca, geleceğin teminatı olan çocukların bol bol kitap okumaları gerektiğini ifade ederek, "Faydalı bir iş yapmak isteyen, kitap okuyarak ilk adımı atsın. Bilginin, öğrenmenin, okumanın kaynağı kitaptır, En güzel, en sağlıklı ve en kolay bilgi, kitap okuyarak öğrenilir. Sessiz bir öğretmendir kitap. Yüce dinimizin okumaya verdiği önemi, 'Rabbi'nin adıyla oku, O, insanı alakadan yarattı. Oku o, insana bilmediklerini öğretendir. Kalemle yazmayı öğreten Rabbin nihayetsiz kerem sahibidir' ayetinde görebiliriz" dedi.Okumanın, çocukluk yıllarından itibaren geliştirilen bir beceri olduğuna dikkat çeken Koca, "Yarıyıl tatili, eğlenme, dinlenme, aile ve arkadaşlarla daha fazla zaman geçirmek demektir. Çocuklar, yarıyıl tatilinde bakanlığımızın öğretmenlere, ödev vermeyin talimatını değerlendirerek bu vakitlerinde bol bol kitap okuyarak değerlendirsinler. Kitap okumak, analitik düşünme yetisini arttıracağı gibi, hızlı okuma alışkanlığı sayesinde sınavlarda süre avantajı getirecektir" ifadelerini kullandı.Her yaştan öğrencinin okuyabileceği kitap zenginliğinin proje kütüphanelerinde mevcut olduğunu belirten Koca, proje kütüphanelerinin güçlendirilerek hizmet vermeye devam edeceğini belirtti.