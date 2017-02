13.02.2017 10:50:20

Taşucu Koop'tan Başkan Turgut'a ziyaret

Taşucu Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi (Taşucu Koop) Başkanlığına seçilen Hüseyin Koçak ve yönetim kurulu üyeleri, Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'u ziyaret etti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Taşucu Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi (Taşucu Koop) Başkanlığına seçilen Hüseyin Koçak ve yönetim kurulu üyeleri, Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'u ziyaret etti.Koçak, ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Silifke'nin gerçekten yaşamaya değer bir ilçe olduğunu ifade ederek, "Doğup büyüdüğümüz andan itibaren bu topraklar üzerinde nefes aldık. İlçemizin gelişmesi, kalkınması için mücadeleler verdik. Tarihi, kültürü ve sosyal yaşantısıyla gelişmekte olan bir yer. Gecesiyle gündüzüyle bambaşka bir şehir. Her geçen gün büyüyor ve kendini yeniliyor. Akşamları bile ışıl ışıl bir şehir oldu. Taşucu Mahallemiz de Silifke için önemli ve gelişmiş bir mahalle. Görev yaptığımız süreçte halkımızla iç içe olmaya, vatandaşlarımızın talep ve sıkıntılarında bir köprü vazifesi yapmaya devam edeceğiz. Kapımız her zaman herkese açıktır. Vatandaşlarımızın talep ve sorunlarını el birliğiyle çözeceğimize inanıyorum. Üzerimize düşen bir görevde her zaman yanınızdayız. Halkımızın huzur ve refahı bizim için önemlidir" diye konuştu.İlçe genelinde sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte, kurumlar arası işbirliğinin önemini belirten Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Silifke'yi daha yaşanılır bir ilçe haline getirmek için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini ifade etti. Turgut, "İlçemiz alan olarak geniş bir konuma sahip. Yeni yasayla birlikte Büyükşehir ve ilçe belediyesinin ayrı ayrı görevleri var. Silifke Belediyesi olarak üzerimize düşen bir görevi ve sorumluluğumuzda olan hizmetleri tek tek yerine getirmeye çalışıyoruz. İmkanlarımız ölçüsünde muhtarlarımız, esnafımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve vatandaşlarımızın her kesimiyle fikir alışverişinde bulunuyor, onların talep ve sıkıntılarına çözüm üretiyoruz. Taşucu Koop'ta bizim için önemli bir kooperatif. Şoförlerimiz ve esnaflarımız bizim için çok önemli. Yeni görevinizde başarılar diliyor, kooperatif bünyesinde çalışan bütün esnaflarımıza kolaylıklar diliyorum" dedi.