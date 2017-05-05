06.05.2017 11:58:45

Taşlıçay Kaymakamı Yatılı Okulu ziyaret etti

Taşlıçay Kaymakamı Enver Özderin Taşlıçay Yatılı Bölge Okulunu Ziyaret Etti.

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Taşlıçay Kaymakamı Enver Özderin Taşlıçay Yatılı Bölge Okulunu Ziyaret Etti.İlçe kaymakamı Özderin pansiyonda yatılı kalan öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti. Özderin Taşlıçay Yatılı Bölge okulunda kalan öğrencilerin sorunlarını dinledi.Okul yöneticisi Murat Kalender ve Okul Pansiyon sorumlusu Hilal kaya tarafından karşılanan Kaymakam Özderin, İlçede eğitim başarı durumlarının son yıllarda geliştiğini dile getirerek, Başarıdan başka hiç bir yolun olmadığını öğrencilere iletti.Özderin Devlet İmkanlarının artık daha yüksek bir hal aldığını ve Yatılı Okulların en az oteller kadar kaliteli hizmet verdiğini bu konuda öğrencilerinde üzerlerine düşen sorumluluklarını bilmelerini anlattı.YİBO'da çıkan yemekleri de soran Özderin, öğrencileri tek tek dinledi. Özderin; "Özellikle Teog'ta başarı seviyesinin yükseldiği ilçemizin YİBO'da da etkin bir durumu söz konusudur. Taşlıçay Yatılı Bölge Okulunun Teog istatiskleri müthiş derecede artış görülmektedir, Bu anlamda başta ilçe Milli eğitim müdürü Ahmet Kaya ve Yatılı Bölge Okulunun yönetimini kutluyorum." dedi.Sohbetten sonra Taşlıçay Kaymakamı Enver Özderin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kaya, Öğretmen ve Öğrencilerle toplu fotoğraflar çekildi.