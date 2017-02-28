28.02.2017 16:21:24

Taşköprülü Karateciler Sakarya'da madalyalara ambargo koydu

Yalova Taşköprü Karate İhtisas Kulübü, Sakarya'nın ev sahipliğini yaptığı 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Anma Ligi 5. etap maçlarında 14 madalya kazandı.

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Yalova Taşköprü Karate İhtisas Kulübü, Sakarya'nın ev sahipliğini yaptığı 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Anma Ligi 5. etap maçlarında 14 madalya kazandı.1 gün süren ve Sakarya'da bulunan Serdivan Spor Salonundaki müsabakalara 13 ilden 29 kulüp ve 950 sporcu mücadele etti. Yalova'yı Taşköprü Karate İhtisas Kulübü ve Yalova Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü 20 sporcu ile temsil ederken, 5 birincilik, 5 ikincilik ve 4 üçüncülük toplamda 14 madalya kazandı.Taşköprü Karate İhtisas Kulübü antrenörü Mehmet Güney, "Sakarya'da katıldığımız 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Anma Ligi 5. etap maçlarında ilimizi başarıyla temsil ettik. 20 sporcuyla yer aldığımız şampiyonadan 14 madalya çıkarttık. Derece yapan yapamayan bütün sporcularımı kutlarım. Başarılarının devamını dilerim" dedi.