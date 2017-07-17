17.07.2017 16:17:04

Taşköprü sarımsağına rakip çıktı

Yüzyıllar boyunca birçok hastalık ve rahatsızlığın tedavisinde kullanılan sofraların vazgeçilmez şifa deposu sarımsakta söz sahibi olan Kastamonu Taşköprü’ye rakip Samsun’dan çıktı.

İnsanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahip sarımsak, Türk mutfağının en önemli besinleri arasında yer alıyor. Koku ve tadıyla çeşni katması için birçok yemeğe, meze ve turşuya katılarak tüketilen sarımsak, modern tıbbın çare olamadığı durumlarda insanları hastalıklardan koruyup şifa olmaya devam ediyor. ‘Beyaz altın' olarak nitelendirilen sarımsak, başta kanser ve kalp damar hastalıkları olmak üzere sayısız hastalığa karşı direnç sağlıyor.

Çevre şartlarına iyi adapte olabilmesinden dolayı Türkiye'de yaygın olarak yetiştirilen sarımsakta en ünlü şehir ise Kastamonu. Ancak Samsun Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığının yürüttüğü Vezirköprü Sarımsak Yetiştiriciliği Projesi ile ilçe çiftçileri, Kastamonu / Taşköprü'ye rakip oldu.

Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı'nın tohum, Vezirköprü İlçe, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün de teknik destekleriyle geçen yıl muhtelif köylerde sarımsak eken çiftçiler, mahsulün hasadına başladı. Karacaören Mahallesi'nde tarım arazilerinin 6,5 dekarına deneme amaçlı ilk kez sarımsak eken çiftçi Tuncay Öztürk ile Mümin Koralay, acemi olmalarına rağmen kalite ve rekoltenin tahminlerinin üzerinde olduğunu söyledi.

Kavun ve karpuz yetiştiriciliği yapan çiftçi Tuncay Öztürk, fiyatının yüksek oluşundan dolayı ilk kez sarımsak ektiklerini belirterek, Vezirköprü sarımsağının Taşköprü'ye göre daha kaliteli ve verimli olduğu iddiasında bulundu. Öztürk, “Sarımsak denilince akla Taşköprü gelir. Ama aynı iklim koşullarına ve yöresel özelliklere biz de sahibiz. Çalışmalarına geçen yıl başladık. Taşköprü'ye gidip arazilerde incelemelerde bulunduk. Tohumumuzu Büyükşehir Belediyemiz temin etti. Biz de arazimize ektik. Verim ve kalite aynı. Tek farkımız, orada ekim bizden fazla. Pazarını bulup sattığımızda daha çok ekeceğiz. Yakın zamanda da onları geçeriz. Çünkü Taşköprü'de su çok yetersiz ve işçilik pahalı. Burada işçilik 20 TL ise orada 70 TL. Artı ilçemizde burada su bol ve ucuz. Yapılan analizlere göre bizim sarımsağımız Taşköprü'ye oranla daha verimli ve kaliteli. İnşallah ilçemizde ekimi daha da yaygınlaşacak ve sarımsağın merkezi Vezirköprü olacak” diye konuştu.

Tütün, pancar ve ayçiçeği yetiştiricisi çiftçi Mümin Koralay ise dekar başına en az 750 kg sarımsak almayı beklediğini kaydetti. Koralay, “Belki daha da fazla olacak. Normalde dekar başına 1 tona kadar çıkıyor. Büyükşehir Belediyemiz sağ olsun tohum desteği verdi. Deneme amaçlı sarımsak ektim. Verim beklediğimizden yüksek oldu. Seneye de ekimine devam edeceğiz. Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz ve ekibinden Allah razı olsun. Tohumu verdikten sonra da çok kez geldiler. Çok yardımcı oldular. İlk kez ekmemize ve acemi olmamıza rağmen rekolte çok güzel oldu. Gelecek yıllarda daha da güzel olacak. Bu yıl büyük tecrübe edindik” ifadelerini kullandı.