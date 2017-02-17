17.02.2017 13:25:16

Taşköprü OSB'nin alt yapı proje ihalesi yapıldı

Taşköprü'de geçtiğimiz yıl kamulaştırma çalışması tamamlanan Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi'nin alt yapı proje ihalesi yapıldı.

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Taşköprü'de geçtiğimiz yıl kamulaştırma çalışması tamamlanan Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi'nin alt yapı proje ihalesi yapıldı.İhaleyi alan firma yetkilileri ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı teknik elemanları Taşköprü ilçesine gelerek Taşköprü OSB'de incelemelerde bulundu.Firma yetkilileri tarafından şerit vari haritalar ve alt yapı yol avan projeleri yapılarak Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca onaylandı. Zemin araştırma sondajları yapılmak üzere Bakanlık elemanları nezaretinde toprak numuneleri alınarak analize gönderildi.Bundan sonraki aşamanın alt yapı uygulama projelerine geçilerek parseller belirlenip OSB'den talepte bulunan firmalara arsa tahsisleri yapılacağı kaydedildi.Çalışmalar sırasında Bakanlık ve firma yetkililerine Taşköprü Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Çorbacı'da eşlik etti.Konuyla ilgili açıklama yapan Taşköprü Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Çorbacı, OSB alt yapı projelerinin kısa zamanda tamamlanmasını beklendiklerini ve önümüzdeki aylarda Bakanlıkça yol, elektrik, su ve kanalizasyon işlerinin yapılması için gerekli alt yapı yapım ihalesinin gerçekleşeceğini kaydetti.