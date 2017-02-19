19.02.2017 11:59:32

Taşdelen'den Çankaya Evlerine ziyaret

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, birçok Çankayalının yararlandığı Çankaya Evlerini ziyaret etti. Taşdelen, Cebeci Çankaya Evi ziyaretinde Çamlıtepe Mahallesi'ne yapılacak kreşin temelinin önümüzdeki ay atılacağı müjdesini de verdi.

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Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, birçok Çankayalının yararlandığı Çankaya Evlerini ziyaret etti. Taşdelen, Cebeci Çankaya Evi ziyaretinde Çamlıtepe Mahallesi'ne yapılacak kreşin temelinin önümüzdeki ay atılacağı müjdesini de verdi.Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, ilçe sınırları içerisinde bulunan 22 Çankaya Evinden Sokullu, Cebeci, Bademlidere ve Bayraktar Çankaya Evlerini ziyaret etti. Çankayalıların 7'den 70'e yararlandığı Çankaya Evlerinde kurslara gelen vatandaşların yanı sıra Çankaya Evleri içerisinde yer alan Baharevlerindeki yaşlı vatandaşlarla sohbet eden Taşdelen, etüt merkezlerinde ders çalışan öğrencilere derslerinde başarılar dileyip hediyeler verdi. Taşdelen, masal ve oyun odasında bulunan çocuklarla da oyunlar oynadı.Çankaya Evlerinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Taşdelen, semtlerdeki Çankaya Evleri sayısını artıracaklarını, daha fazla insanın Çankaya Evlerinin imkanlarından yararlanacağının müjdesini verdi. Sokullu Çankaya Evi'nde ikinci baharlarını yaşayan semt sakinleri, akranlarıyla sohbet edebilecekleri bir yerin eksikliğinin hissedildiğini, dertlerine çare olduğu için ve bu yeri hizmete sunduğu için Taşdelen'e memnuniyetlerini dile getirdi.Cebeciye kreş geliyorHalka hizmet ve halk için belediyecilik yaptıklarını belirten Taşdelen, Çankaya Evlerinde bulunan sınıfları tek tek dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti. Cebeci bölgesinde yıktıkları pazar yerinde inşaata en kısa sürede başlayacaklarını ve Cebeci'ye yakışır, günün her saati yaşayan ve insanların aktif olarak kullanacakları bir pazar yeri alanı oluşturacaklarını söyledi.Taşdelen ayrıca, bin 650 çocuğa kreş ve etüt hizmeti vererek bu alanda Türkiye'nin en büyük yerel yönetimi olan Çankaya Belediyesinin Cebeci bölgesine de bir kreş yapacağı sözünü verdi. Taşdelen, Çamlıtepe'de yakın zamanda bir kreş yapacaklarını belirterek bölgedeki kreş sorununa da dikkati çekti.Çocuklarla İzmir marşıTaşdelen, Bademlidere Çankaya Evinde vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. Bademlidere Çankaya Evinde çocukların okul ödevlerine ve sosyal-kültürel etkinliklerle çocukların gelişimine destek olan etüt dersliklerinde çocuklarla bir araya gelen Başkan Taşdelen, çocuklarla birlikte İzmir marşını coşkuyla söyledi.Camiye benden önce geliyorlarBüyük bir ihtiyacı gideren ve Bayraktar halkına hizmet sunan Bayraktar Çankaya Evi'ni ziyaret eden Taşdelen'e semt sakinleri teşekkürlerini sundu. İki yıl önce Kalecik'ten gelen ve Bağcılar Camii imamlığını yapan Süleyman Yazıcı, "Çankaya Evimizde hafta sonları mevlit ve Kur'an ziyafetleri gerçekleştiriyoruz. Cami temizliğinden de oldukça memnunum. Ben daha camiye gelmeden temizlik ekipleri burada temizliğe başlıyor" diye konuştu.