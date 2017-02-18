18.02.2017 16:29:26

Taşçı minik yürekleri ısıttı

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, kırsal mahallelerdeki okullarda öğrencilere mont dağıtarak minik yürekleri ısıttı.

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Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, kırsal mahallelerdeki okullarda öğrencilere mont dağıtarak minik yürekleri ısıttı.Atakum ilçesindeki ihtiyaç sahibi çocuklar için mont dağıtım kampanyasını sürdüren Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, okulların yöneticilerinden gelen bilgilendirmeler doğrultusunda minik yürekleri ısıtmaya devam ediyor. Atakum Belediyesi Hayır Çarşısı tarafından sürdürülen mont kampanyası kapsamında, Atakum ilçesindeki okullarda çocuklara mont dağıtan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Bir mont, bir çocuğu ısıtır. Paylaşmak ise yürekleri ısıtır. Atakum Belediyesi olarak, ilçemizde özellikle köy statüsünden mahalle statüsüne geçmiş yerleşim alanlarındaki okullarımızdan, ihtiyaç sahibi öğrencilerle ilgili bilgi aldık. Bu bilgiler doğrultusunda yavrularımıza montlarını dağıtıyoruz. Atakum ilçesinde yaşayan her bir çocuğu kendi evladımızdan farksız görüyor ve yüzlerini güldürecek, içlerini ısıtacak çalışmalar içerisinde olmaya özellikle özen gösteriyoruz" dedi.Mont kampanyası için destek veren hayırsever vatandaşlara teşekkür eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Atakum ilçesinde, hayırsever vatandaşlarımız ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız arasında büyük bir paylaşım köprüsü kurduk. Bu köprünün adı da Hayır Çarşısıdır. Bugüne kadar binlerce ihtiyaç sahibinin yüzünü güldüren çarşımız ile şimdi de soğuk kış günlerinde çocuklarımız üşümesin diye mont kampanyasını gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.