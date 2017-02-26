'Taş çekirdekli' meyvelerin ekonomiye katkısı 5,6 milyar lira
TZOB Genel Başkanı Bayraktar:- 'Taş çekirdekliler olarak sınıflandırılan kayısı, kiraz, vişne, şeftali ve erik ülke ekonomimize 5,6 milyar lira bırakıyor'- 'Türkiye, kayısı ve kiraz üretiminde 1'inci, vişnede 2'nci, şeftali ve erikte 6'ncı sırada bulunuyor. İhracatta ise kuru kayısıda dünya birincisi, kirazda üçüncü sırada yer alıyor'Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "taş çekirdekliler" olarak adlandırılan ve ekonomik açıdan önem arz eden meyvelerden kayısı, kiraz, vişne, şeftali ve eriğin ülke ekonomisine 5,6 milyar lira bıraktığını bildirdi.
Bayraktar, yaptığı açıklamada, taş çekirdekli meyvelerin ülke meyveciliğinde önemli bir yere sahip olduğunu, değer olarak toplam meyve üretiminin yüzde 13,7'sini, toplam bitkisel üretimin yüzde 4,7'sini karşılayan 5 meyvede, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) rakamlarına göre, Türkiye'nin dünya üretiminin yüzde 6,3'ünü gerçekleştirdiğini kaydetti.
Dünya nüfusunun sadece yüzde 1,1'ini barındırmasına rağmen Türkiye'nin dünya üretiminin taş çekirdekli meyvelerden kirazda yüzde 22,2'sini, kayısıda yüzde 20,1'ini vişnede yüzde 12,7'sini, şeftalide yüzde 3,1'ini, erikte yüzde 2,6'sını gerçekleştirdiğine işaret eden Bayraktar, şu bilgileri verdi:
"Kayısı, kiraz, vişne, şeftali ve erik, ülke ekonomisine 5,6 milyar lira bırakıyor. Türkiye, kayısı ve kiraz üretiminde 1'inci, vişnede 2'nci, şeftali ve erikte 6'ncı sırada bulunuyor. 2015 yılında Türkiye, 1 milyar 790,5 milyon liralık kayısı, 1 milyar 794,4 milyon liralık kiraz, 1 milyar 107,2 milyon liralık şeftali, 579,1 milyon liralık erik, 360,4 milyon liralık vişne üretti. 5 taş çekirdekli üründe toplam üretim, 5 milyar 631,6 milyon lirayı buldu.
Kuru kayısı ihracatında ise Türkiye dünyada açık arayla birinci sırada. Türkiye kuru kayısıda dünya ihracatının yüzde 80,6'sını elinde tutuyor. Kirazda Türkiye, dünya ihracatının yüzde 9,4'ünü, vişnede yüzde 0,4'ünü, şeftalide yüzde 1,1'ini, erikte yüzde 1,6'sını gerçekleştiriyor. Türkiye, taş çekirdekli bu beş üründe de net ihracatçıdır. 2016 yılında Türkiye, 289 milyon dolarlık kuru kayısı, 24,3 milyon dolarlık taze kayısı, 182,5 milyon dolarlık kiraz, 13,8 milyon dolarlık şeftali ihraç etti. İhracatta Türkiye, kuru kayısıda 1'inci, kirazda 3'üncü, vişnede 26'ncı, şeftalide 18'inci ve erikte 16'ncı sırada bulunuyor."
Türkiye'nin, taş çekirdekli meyvelerin hepsinde üretimi çok daha artırma potansiyeli bulunduğuna işaret eden Bayraktar, "Kuru kayısı ve kirazdaki önemli ihracat imkanını daha çok geliştirebilir, şeftali, vişne ve erikte de üretim ve ihracat potansiyelimizi zorlayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
-Yapılması gerekenler