08.02.2017 11:11:40

Tarzınıza göre gülüş tasarımı

Global Diş Hekimleri Derneği Başkanı Diş Hekimi Zafer Kazak, kişilerin tarzlarına göre gülüş tasarımı yapılabildiğini belirtti. Kazak; 'Dudaklar, diş eti, dişler gibi bir takım estetik kriterlerin ayrı ayrı ve birbiri ile olan ilişkisinin değerlendirildiği, detaylı estetik analizleri kapsayan, gülüş şeklinin değerlendirilmesidir. Dudak seviyesi, dişlerin boyları, diş eti seviyesi, diş rengi, diş dizimi, güldüğümüz zaman dudak ve dişlerin uyumu ve gülme hattı gibi faktörlerin tek tek ve birbirler

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Global Diş Hekimleri Derneği Başkanı Diş Hekimi Zafer Kazak, kişilerin tarzlarına göre gülüş tasarımı yapılabildiğini belirtti. Kazak; "Dudaklar, diş eti, dişler gibi bir takım estetik kriterlerin ayrı ayrı ve birbiri ile olan ilişkisinin değerlendirildiği, detaylı estetik analizleri kapsayan, gülüş şeklinin değerlendirilmesidir. Dudak seviyesi, dişlerin boyları, diş eti seviyesi, diş rengi, diş dizimi, güldüğümüz zaman dudak ve dişlerin uyumu ve gülme hattı gibi faktörlerin tek tek ve birbirleri ile olan uyumu estetik gülüş analizinin yapılmasında çok büyük önem taşır" dedi.Gülüş tasarımı yapılırken dişlerin oluşturduğu bölgenin estetiği (beyaz estetik) ve diş etlerinin oluşturduğu bölgenin estetiğinin (pembe estetik) değerlendirildiğini belirten Kazak, "Bu amaçla öncelikle fotoğraf üzerinde diş etlerinin hangi seviyede olması gerektiği, hangi dişlerin tasarıma dahil edileceği değerlendirilir. Sonrasında dişlerin diş-diş eti-kemik seviyeleri klinik ve radyografik olarak incelenir. Daha sonra tedavi planı netleştirilir" ifadelerini kullandı.Kazak, "Estetik uygulamalarda amaç kişiye yakışanı bulmak olmalıdır. Gülerken en az dişlerin görüntüsü kadar diş etlerinin seviyeleri ve simetrik görünmeleri de önemlidir. İşte bu noktada tercihen lazer ile dişetlerine müdahale etmek gerekir. Eğer sadece diş etlerine müdahale yeterli ise diyot lazer ile işlem yapılabilir. Ama daha ileri seviye bir düzenleme gerekli ise sert doku ve ya kombine lazer cihazı gereklidir. Sert doku lazerleri işlem sonrası konfor için de daha çok tercih edilmektedir. Mevcut durumuna göre yapılacak tedavilere göre seans sayısı değişebilir. Tedavi bazen tek seansta bazen de birkaç haftada tamamlanabilir" şeklinde konuştu.