24.01.2017 18:36:47

Tartıştığı kişilere kurşun yağdıran zanlı yakalandı

Antalya'da 1 kişinin ölümü, 1 kişinin de ağır yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırının zanlısı, jandarma ekipleri tarafından 3 saat içinde yakalandı.

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Antalya'da 1 kişinin ölümü, 1 kişinin de ağır yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırının zanlısı, jandarma ekipleri tarafından 3 saat içinde yakalandı.Konyaaltı ilçesi Hurma-Çakırlar yolu Boğa Çayı taş ocakları karşısında meydana gelen olayda Antalya'da tüp bayiliği yapan Burhan Oral (31), yanındaki çalışanı Halil T. (52) ile birlikte Çakırlar bölgesine tüp bırakmak için yola çıkmış ve iddiaya göre Oral, aralarında daha önceden husumet bulunan Metin U. ile Hurma-Çakırlar karayolunda karşılaşmıştı. Aralarındaki para mevzusu nedeniyle husumet olduğu öğrenilen Oral ile Metin U. arasında başlayan tartışma sonunda Metin U., Burhan Oral ve Halil T.'nin üzerine tabancayla 6 el kurşun yağdırmış, Burhan Oral, yaralı şekilde aracının yanında yere yığılırken, Halil T. ise yaralı olarak portakal bahçesi içine kaçmıştı. Yaralı Halil T., ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, Burhan Oral'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti.Olaydan sonra baba Şenol Oral'ın verdiği isimler üzerinden yola çıkan Çakırlar Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinden motosikletiyle kaçan şüpheli Metin U.'nun yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler zanlıyı, yaklaşık 3 saat için şehir merkezinde suç aleti silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.