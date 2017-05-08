08.05.2017 18:53:14

Tartıştığı babasını baltayla öldüren kişi tutuklandı

Samsun'un Yakakent ilçesinde tartıştığı babasının kafasına baltayla vurarak ölümüne neden olan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Tikencik Mahallesi'nde 2 Mayıs'ta tartıştığı babası Kazım İnce'yi (74) baltayla kafasına vurarak öldüren ve daha sonra cesedi parçalayıp yakınlardaki ahırda kazdığı çukura gömdüğü iddia edilen Serkan İnce'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

İfadesinde suçlamaları kabul ederek babasını öldürdüğünü itiraf eden İnce, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayın ardından kaça Serkan İnce'nin Tikencik Mahallesi'nde metruk bir evde saklandığı tespit edilmişti. İnce ile jandarma ekipleri arasında çatışma çıkmış, kaçmaya çalışan İnce, ayaklarından vurularak yakalanmıştı. Gözaltına alınan İnce, önce Yakakent Devlet Hastanesine daha sonra ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılmış ve tedavi edilmişti.











