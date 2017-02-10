10.02.2017 20:13:12

Tartıştığı arkadaşını öldürdü

Kahramanmaraş'ta tartıştığı arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldüren şahıs polis tarafından yakalandı

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Kahramanmaraş'ta tartıştığı arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldüren şahıs polis tarafından yakalandı.Olay, dün sabah Serintepe Mahallesi Mağarası Ökkeş Caddesi üzerinde meydana geldi. Poliste çok sayıda suç kaydı olan Murat Uzunca (33), yol üzerinde başından vurulmuş halde bulundu. Faili meçhul olayla ilgili Cinayet Büro ekiplerince çalışma başlatıldı. Murat Uzunca'nın olaydan 1 saat önce bir arkadaşıyla tartıştığını öğrenen polis, olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Aynı gün öğlen saatlerinde Karacasu Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenleyen polis, şüpheli Dursun D.'yi (31) olayda kullandığı av tüfeği ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan Dursun D., emniyetteki ilk sorgusunda suçunu itiraf ederek, "Beni tehdit etti, ağrıma giden küfür etti. Görüşmeye gittiğimde yanımda tüfek vardı rastgele ateş ettim. Pişmanım" dedi.Emniyette işlemleri tamamlanan zanlı, alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edildi.(Muhammet Özer /İHA)