03.03.2017 14:00:36

Tartıştığı arkadaşını çekiçle öldüren şahıs tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşını başına çekiçle vurarak öldüren şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Antalya'nın Alanya ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşını başına çekiçle vurarak öldüren şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, geçtiğimiz çarşamba günü 20.00 sıralarında Payallar Mahallesi Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet A. aynı sanayi sitesinde torna atölyesi bulunan arkadaşı Burhanettin Kurt'un dükkanına geldi. Ahmet A. ile Burhanettin Kurt arasında borç anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet A. dükkanda eline geçen çekiçle Burhanettin Kurt'un başına vurdu. Başına aldığı darbeyle Kurt, birkaç adım attıktan sonra kanlar içinde iş yerinin önünde yere yığıldı. Ahmet A. olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri Burhanettin Kurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi.Ahmet A. olaydan yaklaşık 1 saat sonra jandarmaya giderek teslim oldu. İfadesinde Burhanettin Kurt ile alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştıklarını söyleyen Ahmet A., sinirle eline geçirdiği çekici Kurt'un başına vurduğunu itiraf etti. Karakoldaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ahmet A., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kurt'un cenazesinin ise Alanya Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından Payallar Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildiği öğrenildi.