19.02.2017 22:57:56

Tartışma ölümle bitti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.Olay, akşam saatlerinde Dulkadiroğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen ve caddenin karşı tarafında da devam eden tartışma, bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda, 21 yaşındaki S.A.K, göğüs bölgesine isabet eden bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Kanlar içerisinde yere yığılan S.A.K., 112 Acil Servis'e ait ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. S.A.K., burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.S.A.K.'yi bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı araştırma başlatıldı.(Murat Sürücü / İHA)