SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Tarsus'un gurur günü
27.12.2016 12:56:58

Tarsus'un gurur günü

Mersin'in Tarsus ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıldönümü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıldönümü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Törenlere Kaymakam Vekili Ayhan Bayhan, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Garnizon Komutanı yüzbaşı Selim Onaran, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Jandarma Komutanı Binbaşı Mahmut Erin, Emniyet Müdürü Salim Çakan, partilerin ilçe başkan ve yöneticileri, Muharip Gaziler, Kuva-i Milliyeciler, öğrenciler, çok sayıda oda başkanı ve vatandaşlar katıldı.

Tören, Cumhuriyet alanında temsili milis kuvvetlerine çelenklerin sunulmasıyla başlandı.

Burada saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra törenlere hava muhalefetinden dolayı Tarsus Spor Salonunda devam edildi.

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can günün anlamı ile ilgili olarak yaptığı konuşmada, "Bu yıl ülkemizdeki terör olayları nedeniyle kurtuluş bayramı yıldönümünü buruk kutluyoruz. Bundan 95 yıl önce Atalarımızın kanları, canları pahasına verdikleri kutsal kurtuluş mücadeleleri neticesinde düşman çizmelerinden temizledikleri bu güzel kentimizin 95'nci yıldönümü etkinliklerinde sizlerle beraber olmaktan son derece mutluyuz" dedi.

Başkan Can, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Birlik ve beraberliğimizi bozmak, güzel ülkemizde binlerce yıldır devam eden kardeşliğimize son vermek, ülkemizde kaos ortamı yaratmak, milletimizi birbirine düşürmek ve güzel vatanımızı parçalara ayırmak düşüncesinde olan bazı hainler tarafından değişik senaryolarla olaylar çıkarılmaya devam edilmektedir.

Bu güzel ülkemiz, tarih boyunca dinlerin, dillerin, medeniyetlerin buluştuğu, yaşadığı, kaynaştığı, canımızdan aziz bildiğimiz, adına anavatan dediğimiz, vazgeçilmezimiz, namusumuz, her şeyimizdir ve böyle kalacaktır. Hiç, ama hiç kimsenin bundan en ufak bir kuşkusu olmasın. Küllerinden doğan zümrüdü anka kuşu misali bu aziz milletin tek bir ferdi dahi kalsa bu kutsal yoldan dönmeyecek ve vatanımız üzerinde kötü emeller besleyenlere gereken cevabı verecektir. Çocuk, kadın yaşlı demeden kalleşçe kurşun sıkanlara inat buradayız. Milletin silahlarını millete çevirip milli iradeyi yok etmeye çalışanlara, bombalı saldırılarla silahsız insanlarımızı hedef alarak kaos ortamı yaratmayı hedefleyenlere inat buradayız. Milletimizin huzuru ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü için görev yapan askerimize, polisimize kalleşçe pusu kurarak onları şehit eden ihanet şebekelerinin türlü oyunlarına rağmen dik bir şekilde ayaktayız. Bizi, Irak ve Suriye ile aynı kefeye koymak isteyenlere, bizi aynı duruma düşürmeye çalışanlara, Tarsus halkı olarak seslenmek istiyoruz.

Biz olduğumuz sürece bu emellerinize kavuşamayacaksınız. Bizim gidecek başka bir vatanımız yok ve bu vatandan da vazgeçmeye asla ve asla niyetimiz yok. Gerekirse son ferdine ve kanımızın son damlasına kadar vatanımızın uğruna savaşmaya hazırız. İnsan, hafızasıyla insandır. Tarih, bir milleti dirilten en önemli ilham kaynağıdır. 27 Aralık Kurtuluş Bayramı, tarihi hafızamızı yenilememizi, tarihin aynasından bugüne bakmamızı sağlayan bir gündür. Bizler, geçmişimize, atalarımıza, şehit ve gazilerimize, Molla Kerim'e, Adile Hala'ya, geçmişte ve günümüzde vatanı uğruna canlarını seve seve veren kahramanlarımıza layık olabilmek için birlik ve beraberliğimizi bozmadan yaşamak zorunda olduğumuzun bilincindeyiz"

Öğrencilerin günün anlam ve önemine dair şiirleri okumalarının ardından, Akdeniz Mehteran Takımı'nın konseri ilgiyle izlendi.
    YORUM YAZ

YORUMLAR

Galatasaray'ın efsane formaları yeniden satışta
Galatasaray'ın efsane formaları yeniden satışta
Galatasaray tarihinde önemli yer tutan futbolcuların giydikleri formalar, yeniden sarı-kırmızılı taraftarların beğenisine sunuldu.
27.12.2016 13:09:26
Uyuşturucuyla yakalanan kişi Türkiye’den özür diledi
Uyuşturucuyla yakalanan kişi Türkiye’den özür diledi
Eskişehir tarihinin 164 kilo 242 gram ile yakalanan en yüklü uyuşturucu madde sanığı, bugünkü duruşmada 'Türkiye’den özür diliyorum' dedi.
27.12.2016 13:03:43
Spor Toto Süper Lig'de hakem dosyası
Spor Toto Süper Lig'de hakem dosyası
Spor Toto Süper Lig'in 16 haftalık ilk bölümünde Ali Palabıyık ve Hüseyin Göçek en fazla görev verilen hakemler oldu.
27.12.2016 12:49:35
Suriye’deki PKK kampından kaçıp teslim oldular
Suriye’deki PKK kampından kaçıp teslim oldular
TSK, Suriye'de PYD kampından kaçan 3 kişinin Şanlıurfa'da teslim olduğunu açıkladı.
27.12.2016 12:49:08
Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı
Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında şehit düşen askerlerin ailelerine birer telgraf göndererek, başsağlığı diledi.
27.12.2016 12:27:30
Fırat Kalkanı şehitleri memleketlerine uğurlanacak
Fırat Kalkanı şehitleri memleketlerine uğurlanacak
Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen astsubaylar Furkan Yavaş ile Okan Altıparmak'ın cenazesi, Gaziantep'te düzenlenecek törenin ardından memleketlerine gönderilecek.
27.12.2016 12:16:08
HDP ve DBP Kars İl Başkanları tutuklandı
HDP ve DBP Kars İl Başkanları tutuklandı
PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanıp adliyeye sevk edilen HDP Kars İl Başkanı Sevda Subaşı ile DBP Kars İl Başkanı Yeliz Çopur tutuklandı.
27.12.2016 12:08:59
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Cübbeli Ahmet: Kafir olmayın
Cübbeli Ahmet: Kafir olmayın
Arap yazardan çağrı: İran-Rusya ve Türkiye'nin Suriye'yi paylaşmasına engel olmalıyız
Arap yazardan çağrı: İran-Rusya ve Türkiye'nin Suriye'yi paylaşmasına engel olmalıyız
İsrail, ABD'nin bu adımı atmasından korkuyor
İsrail, ABD'nin bu adımı atmasından korkuyor
PKK ile ilgili ürküten IŞİD iddiası
PKK ile ilgili ürküten IŞİD iddiası
Obama'dan çok konuşulacak seçim iddiası
Obama'dan çok konuşulacak seçim iddiası
Hangi aptal Sisi'ye inanır?
Hangi aptal Sisi'ye inanır?
PKK saldırısını Erdoğan'ın üzerine yıkmaya çalıştı
PKK saldırısını Erdoğan'ın üzerine yıkmaya çalıştı
Esed, Hristiyanlarla ayin yaptı
Esed, Hristiyanlarla ayin yaptı
Halep'in yeni Rus komutanı da düşen uçaktaymış
Halep'in yeni Rus komutanı da düşen uçaktaymış
Rus elçi suikastinde yeni karar
Rus elçi suikastinde yeni karar
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Cübbeli Ahmet: Kafir olmayın
Cübbeli Ahmet: Kafir olmayın
Arap yazardan çağrı: İran-Rusya ve Türkiye'nin Suriye'yi paylaşmasına engel olmalıyız
Arap yazardan çağrı: İran-Rusya ve Türkiye'nin Suriye'yi paylaşmasına engel olmalıyız
PKK ile ilgili ürküten IŞİD iddiası
PKK ile ilgili ürküten IŞİD iddiası
Hangi aptal Sisi'ye inanır?
Hangi aptal Sisi'ye inanır?
Esed, Hristiyanlarla ayin yaptı
Esed, Hristiyanlarla ayin yaptı
Anayasa değişikliğinin ilk maddesi kabul edildi
Anayasa değişikliğinin ilk maddesi kabul edildi
Hükümet'ten net mesaj: Barzani eğer başarılı olmazsa...
Hükümet'ten net mesaj: Barzani eğer başarılı olmazsa...
Anayasa Komisyonu'nda gerginlik
Anayasa Komisyonu'nda gerginlik
Irak Başbakanı İbadi ve Sadr aylar sonra bir araya geldi
Irak Başbakanı İbadi ve Sadr aylar sonra bir araya geldi
Obama'dan çok konuşulacak seçim iddiası
Obama'dan çok konuşulacak seçim iddiası

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları