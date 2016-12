27.12.2016 12:56:58

Tarsus'un gurur günü

Mersin'in Tarsus ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıldönümü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıldönümü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.Törenlere Kaymakam Vekili Ayhan Bayhan, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Garnizon Komutanı yüzbaşı Selim Onaran, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Jandarma Komutanı Binbaşı Mahmut Erin, Emniyet Müdürü Salim Çakan, partilerin ilçe başkan ve yöneticileri, Muharip Gaziler, Kuva-i Milliyeciler, öğrenciler, çok sayıda oda başkanı ve vatandaşlar katıldı.Tören, Cumhuriyet alanında temsili milis kuvvetlerine çelenklerin sunulmasıyla başlandı.Burada saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra törenlere hava muhalefetinden dolayı Tarsus Spor Salonunda devam edildi.Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can günün anlamı ile ilgili olarak yaptığı konuşmada, "Bu yıl ülkemizdeki terör olayları nedeniyle kurtuluş bayramı yıldönümünü buruk kutluyoruz. Bundan 95 yıl önce Atalarımızın kanları, canları pahasına verdikleri kutsal kurtuluş mücadeleleri neticesinde düşman çizmelerinden temizledikleri bu güzel kentimizin 95'nci yıldönümü etkinliklerinde sizlerle beraber olmaktan son derece mutluyuz" dedi.Başkan Can, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Birlik ve beraberliğimizi bozmak, güzel ülkemizde binlerce yıldır devam eden kardeşliğimize son vermek, ülkemizde kaos ortamı yaratmak, milletimizi birbirine düşürmek ve güzel vatanımızı parçalara ayırmak düşüncesinde olan bazı hainler tarafından değişik senaryolarla olaylar çıkarılmaya devam edilmektedir.Bu güzel ülkemiz, tarih boyunca dinlerin, dillerin, medeniyetlerin buluştuğu, yaşadığı, kaynaştığı, canımızdan aziz bildiğimiz, adına anavatan dediğimiz, vazgeçilmezimiz, namusumuz, her şeyimizdir ve böyle kalacaktır. Hiç, ama hiç kimsenin bundan en ufak bir kuşkusu olmasın. Küllerinden doğan zümrüdü anka kuşu misali bu aziz milletin tek bir ferdi dahi kalsa bu kutsal yoldan dönmeyecek ve vatanımız üzerinde kötü emeller besleyenlere gereken cevabı verecektir. Çocuk, kadın yaşlı demeden kalleşçe kurşun sıkanlara inat buradayız. Milletin silahlarını millete çevirip milli iradeyi yok etmeye çalışanlara, bombalı saldırılarla silahsız insanlarımızı hedef alarak kaos ortamı yaratmayı hedefleyenlere inat buradayız. Milletimizin huzuru ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü için görev yapan askerimize, polisimize kalleşçe pusu kurarak onları şehit eden ihanet şebekelerinin türlü oyunlarına rağmen dik bir şekilde ayaktayız. Bizi, Irak ve Suriye ile aynı kefeye koymak isteyenlere, bizi aynı duruma düşürmeye çalışanlara, Tarsus halkı olarak seslenmek istiyoruz.Biz olduğumuz sürece bu emellerinize kavuşamayacaksınız. Bizim gidecek başka bir vatanımız yok ve bu vatandan da vazgeçmeye asla ve asla niyetimiz yok. Gerekirse son ferdine ve kanımızın son damlasına kadar vatanımızın uğruna savaşmaya hazırız. İnsan, hafızasıyla insandır. Tarih, bir milleti dirilten en önemli ilham kaynağıdır. 27 Aralık Kurtuluş Bayramı, tarihi hafızamızı yenilememizi, tarihin aynasından bugüne bakmamızı sağlayan bir gündür. Bizler, geçmişimize, atalarımıza, şehit ve gazilerimize, Molla Kerim'e, Adile Hala'ya, geçmişte ve günümüzde vatanı uğruna canlarını seve seve veren kahramanlarımıza layık olabilmek için birlik ve beraberliğimizi bozmadan yaşamak zorunda olduğumuzun bilincindeyiz"Öğrencilerin günün anlam ve önemine dair şiirleri okumalarının ardından, Akdeniz Mehteran Takımı'nın konseri ilgiyle izlendi.