24.02.2017 08:51:03

Tarsus'ta traktör kazası: 1 ölü

Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

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Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tepe Mahallesi yakınlarında su boruları için açılan kanallarda çalışma yapan Mehmet Kıvrak'ın kullandığı traktör bir anda çukura kaydı. Devrilen traktörün altında kalan Kıvrak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, kazanın olduğu yerde inceleme yaptı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.