08.02.2017 21:52:22

Tarsus'ta bankaya silahlı saldırı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir banka şubesine kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı.

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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir banka şubesine kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı.Alınan bilgiye göre, Şehit Mustafa Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı üzerindeki bir banka şubesine otomobille gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından av tüfeği ile ateş açıldı. Bankanın giriş kapısının yanındaki cama isabet eden 5 kurşun camı paramparça etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede araştırma yaptı. Polis, bankanın ve çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelileri tespit etmeye çalışıyor.