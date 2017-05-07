08.05.2017 11:05:57

TARSİM kurumsal mimari ile yeniden dönüşüyor

Teknolojiyi yakından takip eden TARSİM, bilgi teknolojilerinde önemli bir adım atıyor. TARSİM artık süreçlerinde kurumsal mimari sistemini kullanacak ve bu konuda sigorta sektöründeki öncüler arasındaki yerini alacak.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Teknolojiyi yakından takip eden TARSİM, bilgi teknolojilerinde önemli bir adım atıyor. TARSİM artık süreçlerinde kurumsal mimari sistemini kullanacak ve bu konuda sigorta sektöründeki öncüler arasındaki yerini alacak.TARSİM yeni teknolojilere hızla entegre olmak, Bilgi Teknolojileri ile kurumun diğer birimlerini birbirine yakınlaştırarak, ortak bir söylem çerçevesinde hareket edilmesini sağlamak ve hızlı aksiyon kabiliyetine sahip olarak nihayetinde üreticiye en üst düzeyde hizmet sunabilmek amacıyla, dünyanın önde gelen ürünü SAP PowerDesigner'ı tercih etti.Danışmanlık ve eğitim hizmetleri konusunda uzman kurum MDSap tarafından sunulacak proje çerçevesinde, Kurumsal Mimari Sistemi'ne geçilerek, kurum vizyonu ve misyonu doğrultusunda yol haritasının oluşturulması, bu yol haritasında yer alan birimlerin ve rollerin belirlenmesi, mevcut durumdan daha efektif, verimli ve dinamik bir yapıya dönüşülmesi hedefleniyor.