18.07.2017 15:43:52

Tarlada facia! 12 kişi tarım ilacından zehirlendi

Niğde’de, tarlaya atılan tarım ilacından 4’ü çocuk 12 kişi zehirlendi.

Niğde'de tarlada kullanılan tarım ilacından zehirlenen 12 kişi hastanelik oldu. Merkeze bağlı Kiledere Kasabası'nda tarla çalışan tarım işçileri, yan tarlaya atılan ilaçtan etkilendi. İlaçtan etkilenen Şükran D. (42), Kıymet D. (51), Ramazan D. (19), Yayibe D. (34), İsa D.(42), Miyase D. (60), Şakir D. (55), Aslı F. (44), İrfan K. (17), Zafer T. (15), Adil D. (14) ve Volkan D. (16) Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.