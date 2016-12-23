23.12.2016 11:27:42

Tarımda Kasım ayı dolu dolu geçti

Düzce İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Harun Kabaoğlu, 2016 yılı Kasım ayı içerisinde yapılan faaliyetleri açıkladı.

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Düzce İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Harun Kabaoğlu, 2016 yılı Kasım ayı içerisinde yapılan faaliyetleri açıkladı.Bitkisel faaliyetler;Kabaoğlu, fındık yetiştiriciliğinde Budama Elemanı Benim uygulamalı eğitim projesinin Kasım ayı içerisinde tamamlandığını belirterek "Merkez ilçe ile birlikte diğer 7 ilçemizde her ilçeden 20 üreticimiz olmak üzere toplam 160 üreticimize uygulamalı eğitimler verilerek üreticilerimize sertifika ile birlikte Fındık Tanıtım Grubu tarafından finanse edilen budama makası, budama testeresi, fındık yetiştiriciliği kitabı ve yedi değişik konuda hazırlanmış lifletler dağıtıldı. Ahşap ambalaj malzemesi işaretleme izin belgesine sahip firmalara eğitim verildi. Çiftçi Kayıt Sistemi ve Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği ile ilgili başvurular alınmaya devam edildi" dedi.Hayvancılık faaliyetleri;Harun Kabaoğlu hayvan hastalıkları ile mücadele kapsamandı "2016 yılı 2 dönem buzağı destekleme müracaatları Kasım 2016 ayı başında başlamış olup bin 700 adet yetiştirici müdürlüklerimize başvurmuştur. Bu kapsamda aşıları eksik olan 288 buzağıya Brucella aşısı, Bin 582 adet buzağıya da çiçek aşısı uygulanmıştır. Destekleme müracaatları Aralık 2016 sonuna kadar devam edecektir. Hayvan pazarının açık olduğu günlerde hayvan pazarı içerisinde rutin denetimler yapılmış olup herhangi bir bulaşıcı hastalığa rastlanmamış ayrıca hayvan pazarındaki İl dışı hayvan nakil işlemleri de yapılmıştır. İlimizde meydana gelen ve sağlık kuruluşlarına intikal eden 56 adet ısırık vakası için köpek ve kediler 10 gün müşahede altına alınmış ve müşahede sonucunda kuduz hastalığı yönünden olumsuz bir durum gözlenmemiştir. İlimizdeki 311 baş 0-3 ay arası büyükbaş hayvana kulak küpesi takılmıştır" dedi.2 milyon 479 bin kanatlı sevki yapıldıHarun Kabaoğlu Düzce'den diğer illere Veteriner Sağlık Raporu ile 82 büyükbaş, 2 milyon 479 bin adet kanatlı sevki yapıldığını, mevcut 3 kesimhanede kesimi gerçekleştirilen 242 adet büyükbaş hayvanın kesim öncesi ve kesim sonrası muayeneleri yapılarak 57 ton sağlıklı etin tüketime sunulması sağlandığını bildirdi.Hayvancılığa destekKabaoğlu, "Halk Elinde Anadolu Mandası Islahı Ülkesel Projesi kapsamında 2016 yılı için Düzce ilindeki 93 yetiştiricinin Bin 124 anaç mandası, 18 manda boğası ve 122 malak için toplam 995 bin 100 TL'lik hak edişin hazırlanarak ödenmek üzere bakanlığa gönderilmiştir. İl Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan aktif arılı kovan desteği kapsamında 532 yetiştiriciye 50 bin 703 kovan için, toplam 507 bin 30 TL tutarındaki hakediş icmali ödenmek üzere bakanlığa gönderilmiştir. Çiğ Süt Desteklemesi 3. dönem başvurularında 9 üreticiye bin ton süt için toplam 47 bin 706 TL tutarındaki hakediş icmali ödenmek üzere bakanlığa gönderilmiştir" dedi.4 iş yerine cezaKabaoğlu, Düzce genelinde 84 adet su ürünleri satış noktası ve 5 adet yetiştiricilik işletmesi denetlendiğini işaret ederek "Mevzuata aykırı satış yaptıkları gerekçesiyle 4 adet perakende satış yerine idari para cezası kesilmiştir. Alıcı ortam izleme programı kapsamında 10 adet su numunesi alınmıştır. Müdürlüğümüzce, amatör olarak balıkçılık yapmak isteyen 5 kişiye Amatör Balıkçılık Belgesi ve 3 adet gerçek kişi ruhsatı verilmiştir" dedi.Gıda ve yem kontrol faaliyetleri;Kabaoğlu 621 adet gıda ve yem denetimi gerçekleştirildiğini belirterek "Kasım ayı içerisinde il genelinde faaliyet gösteren; gıda üretim, satış ve toplu tüketim işyerlerinde 582, yem satışı yapan işyerlerinde 39 olmak üzere toplam 621 adet denetim yapılmıştır. Alo Gıda 174 hattına gelen 17 şikayet incelenmiş olup, şikayetler olumlu sonuçlanmıştır. Kasım ayı içerisinde 4 gıda işletmesine mevzuata aykırılıktan 9 bin 270 TL idari para cezası uygulanmıştır. Gıda İhracatı için 143, izleme vb. programlar için 9 adet numune alınmıştır. Alınan ihracat numunelerinin analiz sonuçları uygun çıkmıştır" dedi.Kırsal kalkınma ve tarımsal altyapı faaliyetleri;Kabaoğlu, "11. etap ekonomik yatırımlarla ilgili Akçakoca, Yığılca, Gölyaka ve Kaynaşlı'da bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. Çiftçilerimize Sanayi ve Ticaret Odası üyelerine ve yatırımcılara mail ve mesaj yolu ile bilgilendirme yapılmıştır. Kırsal Kalkınma Yatırımları kapsamında uygulanmakta olan ekonomik yatırımlarla ilgili değişiklik tebliği 03.12.2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanmış olup, başvuru süresi 29.12.2016 tarihine kadar uzatılmıştır. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklemesi Programı kapsamında Genç Çiftçi Hibe Desteği Projesi kapsamında merkez ve ilçeler dahil olmak üzere 47 kişiye Bir milyon 410 bin TL hibe ödemesi yapılmıştır. Kasım ayında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 22 adet satış, 2 adet intikal, 8 adet vasıf değişikliği, 14 farklı noktadan su numunesi alınmış, 1 adet tarımsal sulamaya yönelik elektrik aboneliği ve 1 adet tarımsal amaçlı yapı izinlendirilmesi işlemi sonuçlandırılmıştır" dedi.428 çiftçinin borçları ertelendiKabaoğlu, 9 Eylül 2016 tarih ve 2016/9147 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında çeşitli afetler nedeniyle zarar gören üreticilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının ertelenmesi ile ilgili çiftçi başvuruları alınmaya devam ettiğini belirterek "İl Hasar Tespit Komisyonunca yapılan değerlendirmede tabii afetlerden zarar gören ve borç ertelemesi için müracaat eden İlimiz Merkez'de 82, Akçakoca'da 68, Cumayeri'nde 77, Çilimli'de 3, Gölyaka'da 6, Gümüşova'da 153, Kaynaşlı'da 11, Yığılca'da 28 olmak üzere İl genelinde toplam 428 çiftçinin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararları kapsamındaki kredi borçlarının ertelenmesine karar verilmiştir" dedi'(AY)