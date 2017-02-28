28.02.2017 16:16:16

Tarım ve Hayvancılığa 38 milyonluk destek

Van Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fevzi Altuner, Bakanlık tarafından açıklanan 2017 yılı tarımsal destekleme ödemleri kapsamında Van'da tarım ve hayvancılık faaliyetlerine 38 milyon 339 bin 607 TL'lik destekleme ödemlerinin gerçekleşeceğini söyledi.

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Van Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fevzi Altuner, Bakanlık tarafından açıklanan 2017 yılı tarımsal destekleme ödemleri kapsamında Van'da tarım ve hayvancılık faaliyetlerine 38 milyon 339 bin 607 TL'lik destekleme ödemlerinin gerçekleşeceğini söyledi.Konuya ilişkin İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Altuner, "Bakanlığımız geçen hafta içerisinde Türkiye genelinde 2017 tarımsal destek ödemleri kapsamında yaklaşık olarak 2 milyar 118 milyon TL'lik bir ödeme yapılacağını açıkladı. İlimizde ise bu kapsamda ödenmek üzere olan 10'a yakın destekleme bulunmaktadır. Bunlardan birincisi 2016 yılındaki ürünleri kapsayan hububat ödemesidir. Burada 543 faydalanıcıya bizler 546 bin 682 'TL'lik bir destekleme icmali hazırladık. Mazot, gübre ve toprak analizi desteklemesi kapsamında da ilimizde 28 bin 614 çiftçimize 24 milyon 671 bin 628 liralık bir destekleme icmali hazırladık, bunların yanı sıra organik Tarım desteklemesi, Sertifikalı Fide-Fidan desteklemesi, sertifikalı tohum desteklemesi ile yem bitkileri desteklemelerini kapsayan 13 milyon TL'lik ödemeler de yapılacaktır" dedi."Van'a 38 milyon 339 bin 607 TL'lik bir destekleme"Ayrıca kentte 10 faydalandırıcıya 41 bin 557 TL'lik hayvan hastalıkları tazminatı verileceğini de ifade eden Altuner, toplamda 38 milyon 339 bin 607 TL'lik bir destekleme gerçekleşeceğini belirtti. Tarımsal üretim değeri olarak Van'ın 2015 yılında 2,1 Milyar TL'lik bir paya sahip olduğunu belirten Fevzi Altuner, "Van ili olarak bizler 2016 yılı rakamlarına baktığımızda 2, 35 Milyar TL'lik bir seviyeye çıktık. Tarımsal üretim değeri olarak bir artış meydana geldi. Bununla birlikte tarımsal üretin yüzde 32-33 civarında gerçekleşti" şeklinde konuştu."Tarımda destekleme kapsamında olmayan hiçbir tarımsal faaliyet yok"Cazibe merkezleri programı kapsamında tarımsal faaliyetler için herhangi bir destekleme olmadığını ancak tarım ve hayvancılık alanında farklı destekler verildiğini anımsatan Altuner, "Tarımda neredeyse destekleme kapsamında olmayan hiçbir tarımsal faaliyet yok. Ayrıca bunlara ilave olarak da il koordinatörlüğümüz ile Doğu Anadolu Projesi (DAP) idaresi bizim yaptığımız bazı projeleri desteklemek suretiyle ek destek sağlayabilmektedirler" diye konuştu."Van'da hangi ilçede ne üretileceği belirlenmiş durumda"Gıda, Tarım ve hayvancılık Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanman 'Milli Tarım Projesi'ne de değinen Altuner, "Bakanlığımız tarafından yürütülen 'Milli Tarım Projesi' kapsamında Türkiye 941 havzaya ayrıldı. Bu havzalarda hangi ürünlerin üretileceği ve destekleneceği ile alakalı çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda ilimizde de üretim yapılacak olan ürünler ilçe bazlı olarak belirlenmiş durumda.""13 yılda tarım ve hayvancılığa 1 milyar TL'lik destek" dedi.İl bazında önceki yıllarda yapılan desteklemeleri de karşılaştıran Altuner, "Geçmiş yıllardaki desteklemelere bakıldığında çok büyük değişiklikler var. Bu hem kalite hem de sayısal olarak ciddi anlamda artış göstermiştir. 2002 yılında 40 milyon civarında bir destekleme söz konusu iken daha sonraki yıllara bu ortalama 89-90 milyon TL'ye kadar yükseldi. Bu anlam da 2003 ile 2016 yılları arasında ise 1 milyar TL civarında bir destekleme bakanlığımızca yapılmıştır" diye konuştu.