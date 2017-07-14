14.07.2017 10:37:11

Tarım-ÜFE haziranda azaldı

Tarım-ÜFE haziran ayında yüzde 1,46 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Haziran ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE), 2017 yılı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,46 azalış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 11,63, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,23 ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 8,03 artış gösterdi. Bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 1,38, ormancılık ürünlerinde yüzde 0,74 ve balıkçılıkta yüzde 5,43 azalış olarak gerçekleşti.



Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,03 artış, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3,05 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 2,64 azalış olarak gerçekleşti.



Alt tarım gruplarından; içecek üretiminde kullanılan bitkisel ürünler yüzde 12,99 ve çeltik yüzde 4,79 artış gösterirken, diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler yüzde 8,25, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar ise yüzde 2,99 azalış gösterdi.